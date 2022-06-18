父親節｜發現年齡老過呢位動漫人物！慨嘆未如動漫做人父瞬間崩潰｜動漫作品其中一個經常被人拿出來的說笑的特色是，作品中的「時間流動」往往比現實慢得多、甚至是完全時間凍結；例如一部作品可以在現實中連載十多二十年，但作品中的時間卻只過去了一兩年甚至完全沒流過等。這也衍生出一個情況是動漫中角色會出現「凍齡」情況，動漫人物的年齡永遠停留在那邊；最近就有日本網民在Twitter推特上發文表示自己突然發現自己的年齡已超過了不少知名動漫人物，頓時感到十分錯愕...



80後已比小新爸爸野原廣志更老 知道的當下只能傻眼

由於許多動漫人物的「凍齡」特質，很多時我們小時候看的卡通、動畫裡面有耳熟能詳的角色，到長大後的某天突然發現該動漫仍然存在，但自己的年齡卻已變得比裡面的角色更大了，當下除了迎來一個衝擊之後真的只能嘆句「歲月催人老」。

原來野原美冴只得29歲...（https://twitter.com/dizsonyasuna/status/1534515986602201090）

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即睇網民分享自己年齡超過動漫人物瞬間 慨嘆未如動漫做人父：



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而動漫作品中也不乏「爸爸」角色，以下整理幾個較廣為人知的「動漫爸爸」，不知道你已經超過幾多個爸爸的年齡了。而小編的年齡也已經逼近甚至超過部份動漫爸爸了，卻莫說成家立室，想找個合適對像亦未能如願，大概在再過幾年後又要再次感嘆年齡又超過了哪個動漫爸爸...

波風皆人

出處：火影忍者

年齡：24歲



野原廣志

出處：蠟筆小新

年齡：35歲



毛利小五郎

出處：名偵探柯南

年齡：38歲



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木之本藤隆

出處：百變小櫻Magic卡

年齡：43歲



東方不敗

出處：機動武鬥傳G

年齡：49歲



花爸

出處：我們這一家

年齡：約50歲



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