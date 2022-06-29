MHR Sunbreak武器攻略｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak即將推出，相信獵人都已經磨拳刷拳準備好和即將登場的新魔物大戰一場了；在之前公開的試玩版中可以一部份新的動作和翔蟲技能，以下介紹一些較值得注目和強力的新技，讓玩家作挑選武器的參考。以下介紹銃槍和蟲棍。



銃槍全面強化有望成強力武器 蟲棍粉塵爆炸極有潛力

在之前的Sunbreak試玩版中銃槍是其中一款比較有潛力的武器，新的蟲技「全彈爆焰」非常強勁；效果是急速接近並刺擊敵人後將所有彈藥發射出去，威力非常高，一打中就是1000以上的傷害，更重要是內建reload，出招時能一口氣填裝包括龍擊炮在內的所有子彈，但代價是令招式本身的起手動作變得更慢。

雖然火力極強而且不用在意Reload問題，但唯一缺點是這招不太容易命中，經常衝過頭導致「插空氣」，對動作靈活/體型較細的魔物不太好使用，尤其是reload版起手更慢就更難打中了。不過就算有缺點，此招若用得肯定可大大提高銃槍的輸出。

傷害驚人的全彈爆焰

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另外試玩版未有提供、由玩家解包出來測試的蟲技「後撤砲擊」，和鐵壁槍尖交換；效果可說是的暴風衝刺的後退版，使出後也可以派生下劈、全彈發射等招式，也可以派生暴風衝刺「彈後又彈前」迴避對方攻擊後再使用全彈發射等攻擊。

最後是交換龍杭炮的「爆杭炮」，將龍杭炮變成一次快速炮擊，同時為武器附加突刺傷害提升的buff。突刺傷害提升本身或者可算是附帶的，主要是變成爆杭炮之後可以用炮擊->炮擊->爆杭炮->炮擊->快速裝填->炮擊來達成簡易的無限連炮combo。

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有了多個蟲技和交換技之下銃槍也已經十分靈活了

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除了銃槍外操蟲棍也是明顯強化的武器，新技「覺蟲擊」火力驚人：覺蟲擊效果是消耗三色精華將獵蟲丟出去作攻擊，同時發動該獵蟲的特性；配合粉塵型的蟲可以快速灑粉，再使用粉塵爆炸便能打出極高傷害（如果魔物走開了的話也可先用射出獵蟲或印記彈來移動獵蟲再聚爆）。

試玩版中的粉塵爆炸已可打近千傷害（https://youtu.be/mOyOBOH-qC4）

雖然要消耗三個精華看起來很大代價，但換個角度看既然有覺蟲擊來有效率地消耗精華時，就不需要再配強化持續來維持三燈了，可配出更多提升攻擊的技能；同時解包出來新交換技也有助快速獲取精華。不過這個塵爆的火力目前看起來實在有些離譜，很大機會在sunbreak正式推出時被修正。

當然最後補一句就是以上都是試玩版及其解包的效果，實際Sunbreak推出時有可能再調整。

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