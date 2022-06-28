MHR Sunbreak全收錄魔物流出｜Monster Hunter Rise的大型DLC（G位）Sunbreak即將推出，相信獵人都已經磨拳刷拳準備好和即將登場的新魔物大戰一場了；最近網上就有流出Sunbreak的完整魔物清單，可作為參考。



天迴龍 祖龍回歸 大量亞種/特殊個體

作為全球大人氣遊戲系列，Monster Hunter一直都不缺流出和傳言，而其中當然也有不少是虛構或是改圖的假流出；不過今次魔物清單是由多次準確爆出Monster Hunter Rise相當情報的外國dataminer「AsteriskAmpersand」提供，因此可信度比其他不知出道的流出/爆料高得多。而流出的不單是魔物清單，就連該魔物是會於Sunbreak上架時馬上能挑戰，還是會於後續更新才加入都有列明。

sunbreak的魔物陣容算是豐富

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魔物清單除了之前的官方發布中已經公布過的魔物之外，較值得注目的有紅龍、祖龍、混沌黑蝕龍以及天迴龍等；還有許多在MHR本篇登場的魔物如泡狐龍、怨虎龍等都會追加全新的亞種版本。最後是稍早時份Monster Hunter Rise Sunbreak的魔物和風圖示亦有流出，可一併作參考。

MHR Sunbreak全收錄魔物流出清單：



金火龍



銀火龍



大名蟹



將軍蟹



激昂金獅子



棘龍



黑蝕龍



混沌黑蝕龍



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天迴龍



千刃龍



電龍



紅蓮爆鱗龍



緋天狗獸



冰人魚龍



怨虎龍特殊個體



熔翁龍



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熾妃蜘蛛



冰狼龍



剛纏獸



爵銀龍



Salorrhak（新Boss魔物，中文名未知）



月迅龍



霜刃冰牙龍



雷狼龍稀少種



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千刃龍特殊個體



大轟龍



棘白龍



電龍亞種



泡狐龍亞種



紅龍



祖龍



浮岳龍



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