SONY INZONE H9/H7/H3 電競耳機 Gaming Headset 香港行貨報價｜索尼推出3款型格電競耳機，外形與PS5一脈相承，定價相宜由H5 $799起，配備ANC主動式降噪的H9亦只售$2,590。



PS5 PC 電競通殺

Sony以「INZONE」新label推出3款電競耳機，頭砲有H9、H7、H3 3款。不單可配搭PS5 使用，更可利用應用程式INZONE Hub駁Windows電腦，加上智能手機app做設定，打PC Game玩到360 spatial sound 360度空間音效，睇戲有7.1聲道環迴立體聲，亦對應PS5 Tempest 3D AudioTech。當中H9使用雙噪音感應器技術，定價比同品牌的WH-1000XM5平5百元。

SONY INZONE H9/H7/H3 電競耳機香港售價公開（鍾世傑 攝）

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PC、PS5都能使用。（鍾世傑 攝）

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Sony INZON H9 機身細節

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SONY INZONE H9/H7/H3 電競耳機香港售價公開（鍾世傑 攝）

Sony INZONE H9 試玩報告細節

3款型號定價

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地位清晰反應快 聽歌略嫌WH-1000XM5

記者取得H9 sample試玩，以PC玩過《APEX》及《VALORANT》也駁過PS5玩《GT7》。聲音注重空間感及定位，不像平時Sony聽歌耳機那麼強調低音。開動360度空間音效時，定位清晰、反應亦快。很細緻的聲效也做出方向地位。

Sony INZONE H9 電競耳機 試玩報告（鍾世傑 攝）

Sony INZONE H9／H7／H5 有乜分別？

共通點：全部支援7.1環迴立體聲、360度空間音效及PS5 Tempest 3D AudioTech。



接駁：H3只限以有線USB連接，H7、H9無線則支援藍牙及2.4GHz USB手指接駁



外觀：H9有LED發光圈，頭帶使用真皮，H7、H5只是尼龍物料



電量：H9 32小時（開ANC）／H7 40小時／H5 有線取電



售價：H9 HK$2,590 / H7 HK$1,790 / H5 HK$799

