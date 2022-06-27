《一拳超人》與一般日漫原作+作畫的做法不一樣，是先有One創作的原版，後來被畫功超班的漫畫家村田雄介看中，取得授權按照原作重繪成「村田版」。然而有讀者發現，近年原作／村田版間的劇情差異愈來愈大，無論香港連登、台灣TTP、日本twitter都有大量讀者吐槽。



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變了《餓狼傳說》強敵餓狼「左膠」化

網民對「新」敵人餓狼（因為都已拖了兩年）性格行為與原作出現極大偏差感到非常不滿。餓狼本是一位武術奇才，因童年陰影而心理扭曲，決定以力量行使「絕對惡」狩獵英雄，但琦玉看出琦玉看出他心中其實仍渴望能成為英雄，出手只為喚醒英雄的意識，戰鬥時總留一線，也未曾對人類出手，「村田魔改版」餓狼得到「神之力」後行為沒有下限，對英雄趕盡殺絕。有網民笑言，不如將漫畫名改成《餓狼傳說》吧。

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一拳超人村田版魔改劇情五宗罪

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最新話弄死某要角

在最新第211話甚至取出傑諾斯的核心，亦將僅存的人腦腦袋一分為二。雖然也有人認為傑諾斯是改造人能輕易復活，但網民普遍都不滿村田為追求震撼畫面，導致故事失控，寫壞了餓狼的人設。

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日本漫畫竟然玩核攻擊

餓狼的攻擊更會釋放出類似核輻射的宇宙射線，令一般市民也受影響七孔流血。日本始終是二戰中被投放原子彈的國家，難怪讀者會認為這個到「村田魔改版」新設定太超過。

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新英雄「爆破」未發威已被寫爛

在One原作版仍未現身的S級No.1英雄「爆破」，在田村版中提早出場。面對餓狼，爆破所有招式均無效，最終更被餓狼copy技能再遭反擊。網民更表示，下集「爆破」的兒子會出場，為何在這骨節眼寫壞這新角色呢？

最終預言：又要斬掉重畫

2020年的140話〜143話，還有新近的209話，田村就曾收到太多讀者意見、投訴，在推出單行本時修正劇情完全重畫。（網民：可惜211話又失控）所以網民認為今次同樣已玩得太大，爆嬲的琦玉認真出手，餓狼必將與地球一同被老師的拳風毀滅；認為田村又玩太大，最終必定要斬掉重畫。

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