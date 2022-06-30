信和動漫回憶，2樓小食店結業｜旺角信和中心是個寶庫：買game、漫畫、玩具、老翻DVD、港日韓明星相、落地庫「黑店」買日本唱片、租離島渡假屋、車衣改衫，香港人為不同目的，都曾在這位於旺角彌敦道的商場留下腳毛。



信和中心2樓飄香｜機迷的心靈美食

旺角好景4樓有4仔，信和中心2樓，扶手梯旁邊一家沒有名字的小食店（正式名稱：233士多屋），除了冰凍汽水，還售賣各式熱辣辣港式小食，每次未行出扶手香已聞到陣陣香味，即使買玩具漫畫已花費不少，還是會忍不住排隊買碗辣汁雞腎、豬肉燒賣、牛肉球、營多撈麵，之後就站在一代匯集那邊垃圾桶旁狼吞虎嚥，有多餘錢就買多支「細津路」，這樣就當一餐，連同對面那家存在了廿幾三十年的改衣店，可算是信和中心2樓的重要地標和集體回憶。

facebook 90年代回憶 (新版) 截圖

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信和223士多結業｜網民忘不了2樓這股香味

facebook群組「90年代回憶 (新版)」在6月29日晚上有人發文，原來233士多屋做到6月30日就會結業了。原來小店在半年前開始已經不再賣小食，香味消失不見，放滿燒賣、鴨腎、司華力腸的大電飯煲，還有用來撈麵的工具、以至小食價錢牌都消失不見。傳聞是受疫情影響，被商場告之不可再售賣小食。

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300多人share，每個reply每張圖都味香味

此帖有多達300幾個share，無數人都提起自己去買game經過買撈麵氅賣的回憶「次次行信和一定幫襯、勁香勁好味又唔貴」「永遠懷念佢既撈麵😭😭😭😭😭😭」、「鴨腎正、仲有豬肉燒賣」、「好記得最開初去信和一肚餓就喺佢度買司華力腸」、「經為咗佢啲雞腎開埋相簿」。

Arashiyama Aoi 圖片

也有不少曾在信和中心開鋪、打工的人，說是被這家店的食物養大：「細細個就係信和打mh打到幫人睇下鋪就係度度成日買野食」甚至有人覺得這小食店是信和中心的靈魂。

最後，有網民問店主Marco哥會不會另尋新址繼續做生意，但暫時未有回應。

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