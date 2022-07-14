動漫節2022 高達模型王 GBWC｜動漫電玩節2022 7月29日開鑼，高達模型王 GBWC（Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP），因疫情之礙足足暫停了兩年；今年高達模型迷終於可以到會展影相、偷師、欣賞各入圍、得獎作品的手藝和創意了！



13款會場紀念版高達模型．黑悟空高達最吸引

BANDAI動漫節會場將推出13款「會場紀念版」高達模型，以SD高達世界群英集的「黑悟空高達」最吸引；而HG 天王星七高達 Dive into Dimension 彩色透明版、HG Gundam Helios 高達希路斯 彩色透明版也是比較新款的日本會場版，可在香港正價入貨也值得買。而根據BANDAI的宣海海報「劇透」，更會展出年度大作MGEX 突擊自由高達！

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13款會場紀念版高達模型價錢／款式一覽



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高達模型王 GBWC 精彩展品重返會展會場

高達模型王 GBWC（Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP），今年為第10回大會紀念「GBWC 10th TOURNAMENT」，集合15個國家的模型作品，共分為U-14組、U-20組、OVER-21組 3組進行。近年疫情令很多人重新開始砌模型，不知道今年有甚麼精彩作品！模型迷記得入會展欣賞得獎。（由於動漫節本身曾暫停，而去年高達模型王暫定，以下2019年得獎作品，已經是最update的了）

高達模型王 GBWC 精彩展品重返會展會場

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