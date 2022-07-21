動漫電玩節2022｜除了7月29日至8月2日會展舉行的ACGHK2022「漫節2022」，同期港九新界都有動漫玩具相關活動！當中包括日本作品《福音戰士 EVA》、美國Marvel 漫威英雄、本地原創搪膠Chino Lam 六週年慶典【前卷】藝術展。



超吸引！200部機巨型「扭蛋夏令營」｜新型扭大卡機登場

中環街市有個BANDAI 《GASHAPON PLUS 扭蛋夏令營》，場內有200部扭蛋機，可以扭新款舊款BANDAI蛋！另外還率先推出FLAT GASHAPON 巨型扭卡機（＄50抽1次），它扭的不是平常的戰鬥／收藏卡牌，而是A4尺寸的folder、大張貼紙、墊板等等。頭砲有《鬼滅》、《東京復仇者》。



地點：中環街市

日期：2022年7月20日至8月17日

時間：早上10時 至 晚上10時

扭蛋機只接受以八達通卡付款

+ 7

👉香港動漫節2022懶人包｜防疫要求一文看清／NFT門票免排隊掃筍貨

1個港島4個展｜去開漫節值得行埋

香港動漫迷多數的活動區域都在旺角，趁動漫節期間要過海去港島，一定要順數去中環街市200部扭蛋機「扭蛋夏令營」，而銅鑼灣則同時有皇室堡Marvel期間限定店、名店坊Hot Toys 新品展及展期至 7月24日的「鮪魚先輩」搪膠創作人 Chino Lam 出道6周年展。

Hot Toys Summer Showcase 2022｜超巨型雷神鎮守CWB

在百德新街Fashion Walk的《雷神4 Love & Thunder》版雷神1：1展品，手執Stormbreaker戰斧，雙眼及戰衣上都有發光位。而場內的Hot Toys Echo Base則有Marvel、Star Wars、《光年正傳》、《Matrix 4》等作品的1：6 Figure展出。



日期：即日至8月7日時間：每日中午12時至晚上9時地點：Hot Toys Echo Base／銅鑼灣Fashion Walk百德新街地下12-14號舖

《雷神4 Love & Thunder》版雷神1：1展品，手執Stormbreaker戰斧。（鍾世傑 攝）

👉RG高達模型｜連登仔稱只有傻仔才砌RG｜嚴選5大最佳／最差RG款式

Chino Lam 六週年慶典【前卷】｜惠比魚神figure畫作展覽

Chino Lam 一直在香港從事設計工作，早年於BANDAI內做事，2016年創作了肥魚搪膠角色鮪魚先輩，這款人氣搪膠在全球大熱。場內展出了2016年基本形態鮪魚先輩、2019年刺青武士魚、2020年歌舞伎風格浪魚、2022年最作惠比壽魚Evish。展覽中可欣賞4幅魚類畫作真跡，還有figure可以拍照。



日期：7月15日(星期五) 至 7月24日(星期日)地點：AMAZ BY LOKIANNO／銅鑼灣京士頓街2-4地庫

營業時間 ：12:00-21:00

+ 5

👉孫慧雪評動漫節Cosplay露胸禁令｜曾被偷拍．轉型像賣原創figure

Marvel 主題期間限定店＠皇室堡｜3大英雄大量限定商品

集合了多部MCU作品，Disney+影集主題的精品Pop-Up Store，有200多款商品賣，當中有30款是場內獨有。還有一些適合打卡拍照的展品，包括IM及CA的巨型裝置。



日期：7月29日 至 8月28日

地點：銅鑼灣皇室堡地下中庭

營業時間 ：12:00-21:00

+ 3

新界人沒被歧視｜荃灣如心廣場有EVA展

新界人口也好集中，又多年輕人。為何動漫展覽都不來這邊開辨呢？問得好！所以荃灣如心廣場會開設一個以《福音戰士EVA》房車賽車隊「EVA Racing」為主題的展覽，場內有巨型初號機半身像展出，還有初號機、2號機外觀的視像遙控車駕駛倉，可以實時以第1身視點遙控駕駛EVA Racing 初號機拉花賽車，挑戰最快圈速，贏取總值$12,000 ASUS ROG X EVANGELION聯名電競商品。



日期：7月22日至9月4日

地點：如心廣場一期 1/F 中庭及 108 號舖 (Pacific Coffee) 對出位置

時間：上午 10 時至晚上 10 時

+ 9

👉Netflix 幽遊白書真人版｜幽助藏馬飛影後桑原爆肥走樣造型流出