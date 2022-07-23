《一拳超人》213話 網民評論總結｜早前已有介紹，《One Punch Man 一拳超人》有網絡漫畫家ONE原作版，及少年JUMP系漫畫家村田雄介授權改篇版。香港連登、台灣TTP、日本twitter網民都不滿村田無視原作獨自暴走，為了畫面夠爽寫得「餓狼」太強大、太邪惡，估計故事最終智無法自圓其說，最終村田又會出動大招「斬掉重寫」去補救。



注意：以下內文劇透了村田版《一拳超人》213話

上兩集琦玉各種招式已經對餓狼不管用，大部份英雄，絕大多數的市民都已經死亡，新出場的S級No.1英雄「爆破」也被餓狼「秒」了。琦玉的「認真毆打」對餓狼效果不算太大，地球上大部份生命都死去了，兩人打到上土星，但琦玉並未佔到便宜，不重寫又點收科？

地球上大部份生命都死去了，兩人打到上土星，但琦玉並未佔到便宜，不重寫又點收科？

琦玉的「認真毆打」對餓狼效果不算太大

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村田示範新絕招：「表面沒有重寫、其實已經重寫！」

大家太睇少村田了！今集他安排琦玉在毫無先兆下重新佔上風，使出比「認真毆打」更強的新技「認真打噴嚏」，就將餓狼吹飛到太陽，在沒有伏線鋪排下逆轉勝。故事中解釋：原來琦玉每一天、每一秒力量都在提升，只是他太強，無人知道他有繼續變強。

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琦玉無招勝有招｜動態無敵

餓狼的一大能力是可以複製對手招式，但琦玉其實從來都不出招式，他只靠修行強化自己，以100％力量使出「認真毆打」直拳。餓狼的copy cat抄招戰法無法追及琦玉能力的升幅，而且他太為人太嚴肅了，琦玉忽然變招以「打噴嚏」出招，他這一秒被迷惑了，高手過招就是一招定勝負，琦玉又贏！

有網民說，其實ONE老師幾年前已經提及，琦玉是不斷在進步的，今天的琦玉可以一拳就秒了昨天的自己，村田只是將這設定用劇情表達出來。但你不覺得這道理很歪曲嗎？琦玉太無敵，敵人也要跟著寫得很強，其他配角變成垃圾，打一年半載後又由琦玉認真出手K.O.，今次甚至改設定令琦玉更強：最後「化一拳無零拳」，連登網民笑言：「琦玉而家係動態無敵」。

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時光倒流劇情有讚有彈｜是否應見好就收？

至於所有死去的英雄各平民又點算？傑諾斯仍然留有核心大難不死是意識之內；餓狼被琦玉打敗後良心發現，看到中了放射線快將死去的小朋友，餓狼將自己的神之力傳授給老師，琦玉與餓狼一正一反的使用神之力令時光倒流，回到琦玉首次向餓狼面上轟出一拳的瞬間，表面是一拳One Punch，實際是零拳 Zero Punch！大家大家都沒有死……餓狼則失去記憶，只有琦玉保留了力量跟記憶。

神之力令時光倒流，回到琦玉首次向餓狼面上轟出一拳的瞬間

表面是一拳One Punch，實際是零拳 Zero Punch！

有網民笑言《一拳》已經在「完美示範點樣喺唔重畫嘅情況下重畫」，但也有網民覺得今次扭橋相當出色；記者個人就認為，其實《一拳超人》要講的都大至講完，ONE老師看來也失去興趣，是否應該見好就收？不知各位又會否繼續睇《一拳超人》？

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