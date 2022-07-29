動漫節｜高達模型王GBWC2022現場百多款Gunpla參賽作品相片全集
動漫節2022開鑼｜高達迷等了2年幾，終可再次在會展中欣賞高達模型王GBWC （Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP） 香港區參加者的傑作！早兩年因疫情影響改於網上進行，等到今屆才能在現場拍攝模型作品，難怪在Day 1一早已經吸引了大批Gundam fans和攝影迷圍觀。
機會難得，一次過欣賞百多款模型作品
高達模型王 GBWC（Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP），今年為第10回大會紀念「GBWC 10th TOURNAMENT」，集合15個國家的模型作品，共分為U-14組、U-20組、OVER-21組 3組進行。今年高達模型迷終於可以到會展影相、偷師、欣賞各入圍、得獎作品的手藝和創意了！
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高達模型王GBWC2022現場展出作品圖集 Part 1
高達模型王GBWC2022現場展出作品圖集 Part 2
高達模型王GBWC2022現場展出作品圖集 Part 3
高達模型王GBWC2022現場展出作品圖集 Part 4
13款會場紀念版高達模型．黑悟空高達最吸引
BANDAI動漫節會場將推出13款「會場紀念版」高達模型，以SD高達世界群英集的「黑悟空高達」最吸引；而HG 天王星七高達 Dive into Dimension 彩色透明版、HG Gundam Helios 高達希路斯 彩色透明版也是比較新款的日本會場版，可在香港正價入貨也值得買。而根據BANDAI的宣海海報「劇透」，更會展出年度大作MGEX 突擊自由高達！
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第二十三屆香港動漫電玩節 展覽舉行日期／幾時舉行
2022年7月29日（星期五）至2022年8月2日（星期一）
動漫節2022 開放時間／開幾點
每日10am至9pm（8月2日提早在8pm 閉館）
動漫節2022 地點／邊處舉行
灣仔香港會議展覽中心一號展覽館
動漫節2022 門票／幾錢入場費
普通門票$40
動漫節2022 售票點／邊度買飛？
01空間（https://space.hk01.com/）預售票現正發售／7月7日起亦可於凌速博覧APP購買預售票／7月15日起於指定便利店預售／現場售票處位於會展博覽道大堂（由港灣道龍尾排隊）
仲有冇Creative Paradise創天同人祭？
有，今年將與動漫節統一於會展一號展覽館舉辦，展期加至5天，只要買飛入動漫就可以去埋Creative Paradise。