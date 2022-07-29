動漫節2022開鑼｜高達迷等了2年幾，終可再次在會展中欣賞高達模型王GBWC （Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP） 香港區參加者的傑作！早兩年因疫情影響改於網上進行，等到今屆才能在現場拍攝模型作品，難怪在Day 1一早已經吸引了大批Gundam fans和攝影迷圍觀。



機會難得，一次過欣賞百多款模型作品

高達模型王 GBWC（Gundam GUNPLA BUILDERS WORLD CUP），今年為第10回大會紀念「GBWC 10th TOURNAMENT」，集合15個國家的模型作品，共分為U-14組、U-20組、OVER-21組 3組進行。今年高達模型迷終於可以到會展影相、偷師、欣賞各入圍、得獎作品的手藝和創意了！

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高達模型王GBWC2022現場展出作品圖集 Part 1

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高達模型王GBWC2022現場展出作品圖集 Part 2

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高達模型王GBWC2022現場展出作品圖集 Part 3

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高達模型王GBWC2022現場展出作品圖集 Part 4

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13款會場紀念版高達模型．黑悟空高達最吸引

BANDAI動漫節會場將推出13款「會場紀念版」高達模型，以SD高達世界群英集的「黑悟空高達」最吸引；而HG 天王星七高達 Dive into Dimension 彩色透明版、HG Gundam Helios 高達希路斯 彩色透明版也是比較新款的日本會場版，可在香港正價入貨也值得買。而根據BANDAI的宣海海報「劇透」，更會展出年度大作MGEX 突擊自由高達！

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