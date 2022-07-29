香港動漫電玩節2022｜7月29日正式開始，今年大會對於Cosplayer有一套特別的服裝指引，以防在合家歡的動漫節內，有過度性感的coser出現。記者7.29 直擊首日動漫節，集中在CP同人區拍攝cosplayer及同人攤位的美少女攤主。



SPY X FAMILY大熱｜氣氛熱鬧並無過度性感

記者在Day 1 7月29日去到現場，並沒有感到有特別「克制」，性感得來都是忠於角色設定，完全不會有過度暴露的感覺，加上有《SPY X FAMILY》安妮亞、《派對咖孔明》等大熱作品角色現身，大家cos得安心、影得開心。

安妮亞與次子｜CP同人區／GN3 銀心在開車（鍾世傑 攝）

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魔爪 Monster 攤位有女DJ打碟，當中一位打扮成約兒。（鍾世傑 攝）

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佛傑家三口子來到ACGHK行街街（鍾世傑攝）

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ACGHK2022 7月29日Day 1 現場Cosplayer 相集

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香港動漫電玩節 2022 場館圖