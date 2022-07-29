動漫節｜Cosplay相片全集7.29 Day 1｜安妮亞超可愛．約兒做DJ
撰文：鍾世傑
出版：更新：
香港動漫電玩節2022｜7月29日正式開始，今年大會對於Cosplayer有一套特別的服裝指引，以防在合家歡的動漫節內，有過度性感的coser出現。記者7.29 直擊首日動漫節，集中在CP同人區拍攝cosplayer及同人攤位的美少女攤主。
SPY X FAMILY大熱｜氣氛熱鬧並無過度性感
記者在Day 1 7月29日去到現場，並沒有感到有特別「克制」，性感得來都是忠於角色設定，完全不會有過度暴露的感覺，加上有《SPY X FAMILY》安妮亞、《派對咖孔明》等大熱作品角色現身，大家cos得安心、影得開心。
香港動漫節2022懶人包｜防疫要求一文看清／NFT門票免排隊掃筍貨
👉動漫節｜高達模型王GBWC2022現場百多款Gunpla參賽作品相片全集
👉孫慧雪動漫節賣原創figure｜曾被偷拍理解會場Cosplay露胸限制
ACGHK2022 7月29日Day 1 現場Cosplayer 相集
+48
👉動漫節2022 現場率先直擊｜EVA前賣券．高達模型王．8大必睇重點
有用資料連結
香港動漫節2021各種事前登記／買飛詳情：www.facebook.com/anicomhk/動漫節頭籌抽籤／「元宇宙」 NFT門券點買：iOS平台android平台
香港動漫電玩節 2022 場館圖
第二十三屆香港動漫電玩節 展覽舉行日期／幾時舉行
2022年7月29日（星期五）至2022年8月2日（星期一）
動漫節2022 開放時間／開幾點
每日10am至9pm（8月2日提早在8pm 閉館）
動漫節2022 地點／邊處舉行
灣仔香港會議展覽中心一號展覽館
動漫節2022 門票／幾錢入場費
普通門票$40
動漫節2022 售票點／邊度買飛？
01空間（https://space.hk01.com/）預售票現正發售／7月7日起亦可於凌速博覧APP購買預售票／7月15日起於指定便利店預售／現場售票處位於會展博覽道大堂（由港灣道龍尾排隊）
仲有冇Creative Paradise創天同人祭？
有，今年將與動漫節統一於會展一號展覽館舉辦，展期加至5天，只要買飛入動漫就可以去埋Creative Paradise。