香港動漫電玩節2022 進入7月30日 Day 2，星期六有更多Cosplayer 進場！《SPY X FAMILY》繼續大熱量產型，同時還有更多不同類型角色；今日記者更嘗試欣賞同人區舞台的精彩演出！推介大家去欣賞！



5樓有Cosplayer專用館！不要錯過 x講3次！

記者Day 2 7月30日繼續現場直擊動漫節，人數比星期五多出1倍。由於一直以為今年ACGHK只使用1號展覽館，Creative Paradise同人祭與動漫節二合一，忽略了5樓其實仍然有Cosplayer拍攝、交流的專用場館，Cosplayer扮演的角色更樣化：Vtuber、LOL、特撮超人、Marvel 英雄，甚麼經典如《守護甜心》都有人cos。當然，《SPY X FAMILY》角色仍然是最多人扮，記者今日最開心就是為一對coser拍了張次子／安妮亞公主抱。

記者今日最開心就是為一對coser拍了張次子／安妮亞公主抱（鍾世傑攝）

《守護甜心》我的心靈Unlock！（鍾世傑 攝）

ACGHK2022 7月30日Day 2 現場Cosplayer 相集

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Day 1被漫畫節大會搞錯角色名的一班拉打超人、Ultraman，今日繼續有到場。（笑）

還有超級英雄《Kamen Rider Revice》與女奸角Aguilera（鍾世傑 攝）

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ACGHK2022 7月30日Day 2 Creative Paradise相集

同人區除了有很多動畫二創同人誌、精品發售，更雲集了香港知名人氣cosplayer擺攤，除可購買寫真集、紀念品，更可以即場付費合照。（相片解說中會見到：GM01、GN10等數字，正是該Coser在Creative Paradise同人區的攤位編號）

ACGHK2022 7月30日Day 2 Creative Paradise同人區相集（鍾世傑 攝）

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大品牌攤位一樣好有相好影

星期六更多一家大細入場，人流旺廠商自然花更多錢請model、coser！比如Firstatue (F21E)攤位就有漫畫家林祥焜及靚女Rose Ma到場，宣傳日本女DJ「濱崎真緒」的figure巨形情景。另外，Hasbro攤位有很多Marvel 超級英雄！除了奇異博士和蜘蛛俠，可點擊下面圖輯看其他英雄相片。

今天還有很多嘉賓入場，比如林長焜及Rose Ma就為Firstatue (F21E)攤位宣傳。（鍾世傑 攝）

Hasbro攤位有很多Marvel 超級英雄！除了奇異博士和蜘蛛俠，可點擊下面圖輯看其他英雄相片。（鍾世傑 攝）

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香港動漫電玩節 2022 場館圖

第二十三屆香港動漫電玩節 展覽舉行日期／幾時舉行 2022年7月29日（星期五）至2022年8月2日（星期一） 動漫節2022 開放時間／開幾點 每日10am至9pm（8月2日提早在8pm 閉館） 動漫節2022 地點／邊處舉行 灣仔香港會議展覽中心一號展覽館 動漫節2022 門票／幾錢入場費 普通門票$40 動漫節2022 售票點／邊度買飛？ 01空間（https://space.hk01.com/）預售票現正發售／7月7日起亦可於凌速博覧APP購買預售票／7月15日起於指定便利店預售／現場售票處位於會展博覽道大堂（由港灣道龍尾排隊） 仲有冇Creative Paradise創天同人祭？ 有，今年將與動漫節統一於會展一號展覽館舉辦，展期加至5天，只要買飛入動漫就可以去埋Creative Paradise。

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