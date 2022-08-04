台灣高人氣鋼琴YouTuber「Pan Piano」真人不露相，單靠出眾的身材與琴技，頻道在短短幾年已突破300萬訂閱數。除了以上優點，她也很努力搞新造型，好像近期一條《SPY X FAMILY》彈琴片，表面只是約兒非常密實的紅色便裝，原來藏有別出心裁的「彩蛋」。



背後暗中變魔法

Pan Piano共拍了3條《SPY×FAMILY》片，有約兒戰衣、安妮亞校服造型，都不算太性感，在演奏片尾曲《Comedy》（星野源主唱）的影片中，Pan只是穿上紅色的露膊連身裙，平平無奇。但當點擊收看後，就會發現造型沒有跟足原作，她在背後加上一面全身鏡，映出其超級大露背！

Pan Piano影片截圖

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Pan Piano影片截圖

Pan Piano影片截圖

魔法一浪接一浪（點擊睇Piano魔法）



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收費頻度更「大尺」睇10個Pan Piano新look

現時Pan Piano單靠早期力度比較猛的幾條影片，每個月的收入已很可觀。如今Pan在YouTube的影片變得簡單，收視沒早期勁，但就加開了YouTube Member 及 patreon 收費會員，一個月收100美元（每個月 $870港元），可以看到更大尺度的影片，從打了馬賽克的影片看來，她應該會穿泳衣彈琴。如果不是公開影片，就不必站在道德高地去批評Pan Piano的風格了。

Pan Piano P站截圖

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奧術彈琴片竟被評：0分重拍！

有時Pan Piano的創意也會不為網民受落，比如早前她扮演了Netflix LOL英雄聯盟動畫《奧術》的歌曲，並在影片中扮演癲妹『Jinx吉茵珂絲』，竟收到不少「負評」，更有網民給她0分，究竟發生甚麼事？

網民又要彈又要睇：造型0分，但整體我還是給100分（Pan Piano影片截圖）

原來網民覺得，Jinx是個LOL知名的瘦身貧乳角色，覺得Pan今次需要「0分重作」，以Pan Piano不露臉的風格，完全表達不到吉茵珂絲滿滿狂氣表情，不過網民也很「真香」，又要彈又要睇：「造型0分，但整體我還是給100分」。

Jinx是個LOL知名的瘦身貧乳，網民認為Pan Piano選錯角色了。

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