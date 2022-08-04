《賽馬娘 Pretty Derby》手遊中文版已經推出一個月，香港區人氣Coser如Olivie、魚蛋YuDan、幽幽YauYau等，一齊扮演目白麥昆、特別週、小栗帽、東海帝皇、無聲鈴鹿、皇帝、琵琶晨光共7匹人氣馬娘，有靚相仲有短片！



7匹日本馬娘現身美荷樓

這輯作品原來是在石硤尾美荷樓拍攝，8月初7位coser分別在自己的Facebook、IG公開造型照、合照、花絮相，現在就集合起來方便各位選出「我的愛馬」！

七位香港版賽馬娘Cosplayer合照（藍幽 Yuyuko Cosplayer fb 圖片）

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影片超有心heart｜Fans睇完超有feel

影片也是在美荷樓拍攝，還真的找到一片草地上跑了一圈，真是有血有汗的cosplay力作。如果你熟悉《賽馬娘》角色設定，更可看出當中心思，比如小栗帽是大食妹，真實馬匹血統上是東海帝皇父親的皇帝，有一場「摸頭殺」場面。

（右起）在動畫版感情超好的特別週和無聲鈴鹿（影片截圖）

小栗鹿（圖中間）是個大食妹，想搶她的食物就會發脾氣。（影片截圖）

（右起）皇帝血統上是東海帝皇父親，來摸頭頭。（影片截圖）

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七位賽馬娘Cosplayer FACEBOOK（英文字母排列）：Mifan米凡（連結）｜斯Naki Cosplayer（連結）｜Olivie（連結）｜小夜 凜 Saya Rin（連結）｜YauYau（連結）｜YuDan【魚蛋1/2幸福角度】（連結）｜藍幽 Yuyuko Cosplayer（連結）｜