RG高達模型 Top 5 必砌款式｜Gundam高達模型款式、比例眾多，當中RG Real Grade賣點是細比例、細節豐富，比如近期九州福岡SIDE-F店鋪限定版「福岡牛」RG RX-93FF Nu Gundam Fukuoka Limited，幾次在P-BANDAI網店開訂都被秒殺。



連登討論區有人發文：傻仔先會買RG高達

現代人收納空間有限，細盒易儲的RG 高達模型，近年深受玩家歡迎，更有取代大比例MG模型之勢，後者1年得2、3隻新款、愈出愈少。不過亦有人不喜歡RG，近日連登討論區就有人發文「Ox9仔先會買RG高達」；認為1/144細比例又精密，聽落很吸引，其實全部零件又細又複雜，要用放大鏡才組裝到，比如RG渣古II的動力喉管，需要將「細粒過鼻屎」的空心圓柱體零件，像「穿珠仔」一樣手動組裝，複雜到令人懷疑人生。所以認為RG只是「日本人的度縮野 」，情願買大比例的MG慢慢砌。

（連登討論區截圖）

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樓主收500負評被指固步自封｜RG近年新款根本是神物

發言不出半日已收500個負評，有人同意RG早期款式實驗性太重，出現不少令人失望及無可救藥的錯誤設計。然而這問題早在幾年前已開始解決，近年多款RG隻隻均為佳品，認為樓主抱持幾年前的經驗，先入為主去批評，接受不了新事物。而文中非一面倒的責罵，反而有很多人分析那些RG是有問題，想知最佳5款RG高達模型（了解更多）及最差5款RG高達模型（了解更多）……

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嚴選TOP 6 必買RG Gundam模型

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小心WORST 5 中伏RG Gundam模型

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其實根本無必須全個RG系列Dis，每個series都有神作，也曾推出過中伏作。上網多睇睇網民報告同分享，會發現更多好東西喔。（不過小心荷包）



討論原網址：（連登討論區）

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