RG 1/144 God Gundam 神高達模型，香港高開$299，甚至一度炒至$399｜但在原產地日本，卻有無數網民貼圖上twitter，四處也有現貨、堆積如山！究竟BANDAI又玩甚麼花樣？有傳是日本萬代繼HGUC夜鶯後，再下一步奇招打擊日本「轉售廚」（即排隊黨、炒家）有關。



3招打擊模型炒家

高達模型炒價轉售情況已維持近2年，就算BANDAI開新廠24小時生產仍未能滿足市況。香港就食炒，而日本玩家更慘，因為當地不少貨都被成批成批的炒價轉售至外國，有錢也買不到。去年推出HGUC夜鶯時，無論是零售商、生產商BANDAI也想盡方法打炒。而今次這款配合日本盂蘭盆節假期發售的RG 1/144 God Gundam 神高達模型，BANDAI就出了三招去打擊炒家，效果非常成功！

只要上Google 搜尋「ゴッドガンダム 転売 爆死」等字眼，就會找到極多解釋今次事件來龍去脈的YouTube片。

YouTube截圖

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第1招｜不預告確切發售日｜埋門Delay

過去，萬代大概會在發售前一、兩個月，在官網上公布正式發售日，但自從HGUC夜鶯被炒家蛇頭有組織安排人手掃貨後，BANDAI宣布以後不再公開確切發售日，最少等排隊黨安排人手方面增加成本。而今次BANDAI更刻意「玩嘢」，原定2022年6月發售的RG神高達，在5月24日才忽然宣布延至8月，各拍賣網、Amazon Jp「賭白頭片」的炒家，15000日圓高價貨全部爆死，減價至6000幾日圓也賣不去。

BANDAI HOBBY Twitter截圖

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7張卡快速了解｜BANDAI 3招打擊日本高達模型炒家

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第2招｜往死裡啤！海量貨源打炒

在去年發售HGUC夜鶯時，BANDAI已決定打炒，它們知道市面有人搶貨轉售後，快速反應宣布再版，希望買家忍手；但就做成炒家集體帶同「炒燶」的夜鶯前去大型電器店退款的二次災情，嚴重影響零售店。BANDAI今次就索性刻意將RG God Gundam 延期發售，閉門狂啤！往死裡啤！勢要在首賣日就堆貨堆到日本各地大小模型玩具店有海量存貨，直接在首賣日就K.O.炒家。

日本Twitter截圖

第3招｜呼籲店鋪Twitter宣傳：無限任買！

BANDAI更刻意安排提早送貨到鋪，又放任各大小商店提早拍攝店內「山積」RG神高達出po（平時發售日前是禁止公開商品實貨圖片的），大鋪戴定頭盔「今次God Gundam貨量充足，請大家放心，不用心急迫在開店時候前來，慢慢都買到！」小店開玩笑說：「我們小店返了400幾盒，實在冇位放，歡迎無限任買不限數！你敢買我敢賣！」甚至因為貨太多了，大量店如大阪為基地的「上新電機Kids Land」更在發售日做限時特價，3000日圓就買到！

日本Twitter截圖

猶如無人敢碰｜炒價插水式狂瀉

炒家以為RG God Gundam 可以炒到15000日圓，但當delay消息一出，已經開始減價，而當現時市面貨量供過於求，在Yahoo日拍，出現很多很多無人問津的RG God。事前大手預約了RG God的炒家，也擔心這款模型炒賣不成，水浸到劈價，盡快以平手價出清放售。而各地的二手店也很快出現大量放售品，定價5500日圓左右，同樣是無人想買。

各拍賣網／網店截圖

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香港食正消費券時機｜買家幾貴都照搶

正因BANDAI要先滿足投訴買不到正價貨的日本用家，今次RG God 留了大量現貨先在日本做勢，導至香港貨量非常之少。而香港代理睇準消費券發放後，買家有錢身痕的情況，提早在8月11日星期四就比日本更早派貨，不少人都想星期五六日砌模型，貴幾十都肯買，有傳最高炒至＄399！

FACEBOOK群組「高達同好聚」截圖

利申本圖只用以表達各區也出現RG Gundam人龍，非表示此店參與炒賣。（櫻川玩具Facebook截圖）

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