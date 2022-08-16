《明日戰記》這部由古天樂投資4.5億港元，製作長達5年的機甲服士兵打外星人港產片，取難不取易拍最燒鐵的科幻機甲CG特技動作題材；配套的漫畫、玩具Figure其實也做得有聲有色，本應能吸引很多玩具迷、科技動畫迷注意。不如先放下「撐／唔撐」這類爭議，不要去想甚麼捧本土、古天樂是否為人正直、樂善好施，一齊看看電影講乜，有甚麼吸引的玩具買！



Hot Toys暫時擺低鐵甲奇俠｜搞Mr. Cool 裝甲兵

大家都知古天樂除了熱心投資電影界，本身也是超級玩具迷，所以今次《明》的周邊商品有大量figure、漫畫，看到港產片也可以像Marvel電影一樣出玩具figure，其實幾開心。而香港成立，與Disney、Marvel、DC合作無間的action figure 龍頭公司 Hot Toys，也在忙於搞Ironman之餘，出手開發古天樂這部科幻電影的 figure。

古天樂已率先看了《明日戰記》12吋的sample。(Hot Toys facebook圖片)

HT今次將Tyler 泰來（古天樂）、Johnson 鄭重生（劉青雲）兩個角色的Exosuit 重裝甲強化服人型化為1／6人型，根本是手到拿來：有打開頭盔看到真人樣的頭雕，雖然兩位港星的頭雕未至於一眼看出是誰，但雙眼可轉動眼珠方向、表情豐富。一身迷彩舊化的能量裝甲服，附重機槍、匕首、手槍、手榴彈和岩石場景底座。HT現在全力搞Iron man，已很少做這類硬核軍事單兵figure，HT迷或科幻迷別錯過。（各$2,030／預約訂製貨品，約於2023年第3季至第4季上市）

Tyler 泰來（古天樂）、Johnson 鄭重生（劉青雲）Exosuit 重裝甲強化服人型(Hot Toys facebook圖片)

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羅浮宮也擺放他的作品｜漫畫家利志達繪製《明》海報插圖

《明》邀得曾獲邀參與法國巴黎羅浮宮漫畫企劃的國際知名視覺藝術家利志達合作，以其著名的黑、白筆觸風格，為電影《明日戰記》人手繪製了三角形海報。同時電影還找了幾位知名的香港畫師、漫畫家齊齊創作《明》的插畫，漫畫迷like未？

視覺藝術家利志達為電影《明日戰記》人手繪製了三角形海報。

除了利志達，還有很多本地漫畫家作品



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K11影 1：1 LEGO 裝甲服打卡

電影公司都覺得《明》是能夠吸引玩具迷，宣傳方面有下過心思，比如在K11戲院外，會見到一隻由樂高專業認證大師Andy Hung （圖中男士）用樂高積木砌出一比一比例動力重裝甲。而Andy更親手配製了限定量100隻以LEGO組成的《明》裝甲服Q版公仔。（非賣品）

在K11戲院外，會見到一隻由樂高專業認證大師Andy Hung （圖中男士）用樂高積木砌出一比一比例動力重裝甲。

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運兵車出合金車仔

Tiny微影 是專做合金車仔的香港公司，它的為電影開發了3款不同塗裝的裝甲運兵車，已經在相關網店上架，包括基本版（$149）、泥濘舊化版（$239）、電鍍藍版（$339）。不過個人覺得《明》更適合與香港原創的玩具系列Acid Rain合作，火花一定更勁。

電影在道具上也是超認真，部車絕不是CG，真係行得走得。

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究竟《明日戰記》講乜

故事發生在2055年，外星藤蔓「潘朵拉」入侵，，空氣及水源都受到污染，也有人類因此而異變。倖存的人類發起「天幕計劃」，興建可以淨化有毒空氣的天幕。同時以【基因子彈 GENE BULLET】攻擊潘朵拉母體，去除異種的侵略性。而幾位主角【泰來 古天樂飾】【鄭重生 劉青雲飾】【臭鼬 姜皓文飾】就是執行這項任務的B-16區空戰部隊，片中更會出現巨型機械人「窮奇」，科幻迷必睇。