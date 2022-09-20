TGS 2022東京遊戲展｜Cosplay女王伊織萌繼續扮演「大腿鍊金術士萊莎」，還有Cos女王えなこ、高達模型美少女東雲Umi，以及各遊戲參展商的Cosplayer，一齊睇Tokyo Game Show 2022 Cosplay相集。



伊織萌四天3造型

今屆TGS2022 雖然沒阻止一般觀眾Cosplay入場，但就不設Cosplayer專用更衣室及Cosplay拍攝區，並明文禁止在展場內、展館左近進行Cosplay攝影會，以防人群聚集。所以今年入場只能夠拍攝各參展遊戲商安排的官方cosplayer。好在，今年有幾間大公司出手請到伊織萌做嘉賓，4天展期有3個不同造型，最吸引當然是《萊莎的鍊金工房2》的大腿鍊金術士造型，fans大飽眼福啦。

伊織萌在四天3造型

Lycoris 千束瀧奈Cosplay｜Pan Piano都扮小島秀夫點名推人氣大熱

伊織萌在TGS 2022 四天展期內有3個cosplay造型



+ 12

60多張Cosplay角色造型相集

+ 62

小魚仙Halle Bailey爭議預告大收千萬點擊｜十大毀原作漫改真人版

小背心東雲扮「山寨版Tifa」

另外，以性感小背心造型砌高達的YouTuber東雲，在TGS也有出場喔。而且相片在Twitter的分享數也非常之高。不過記者覺得東雲代言的Nuverse（抖音／字節跳動子公司）手遊新作《Earth: Revival》的Cosplay造型的Tifa山寨味太濃了。

東雲代言的Nuverse手遊新作《Earth: Revival》的Cosplay造型的Tifa山寨味太濃了。

中川翔子37歲全裸拍片賺流量 聲言有心理準備遭YouTube Ban戶口

東雲代言手遊新作《Earth: Revival》Cosplay造型



+ 12

咒術迴戰 SPY FAMILY爭奪22年上半漫畫銷量榜｜One Piece跌出三甲

Enako Coser身份漸淡

至於えなこ Enako，她近年似乎由Cosplay這身份轉型為ACG屬性的明星，今次TGS有些工作是沒穿Cosplay造型登場的，比如為這家PICO公司宣傳VR眼罩，Enako還有扮《遊戲王》黑魔導女孩。

Enako還有個KONAMI《遊戲王》黑魔導女孩造型

えなこ沒穿Cosplay造型，比如為這家PICO公司宣傳VR眼罩。

👉日本C100同人展 Cosplayer靚相｜莉可麗絲大熱／異世界舅舅神還原