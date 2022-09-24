BANDAI 模型除了在玩具鋪多人誓，萬代官方網店PREMIUM BANDAI亦有些要鬥快用電腦／手機搶的限定品。原來PB HK已開業10年，大家因為篤爆F5掣換了幾多個Keyboard？講笑，其實想講，PREMIUM BANDAI 星期四 9月22日起在銅鑼灣Fashion Walk舉辦首個實體PREMIUM BANDAI期間概念店，睇新貨、更有機會得到非賣品限定版高達HG模型！



參加體驗會｜60分鐘組裝HG高達更可免費帶走

在展覽中登入P-BANDAI HK會藉，可以取得Memo Pad+免運費優惠券（數量有限，送完即止），即場註冊新會員，有機會參加 1/144 RX-78-2 高達 組合體驗 Ver. 模型60分鐘體驗。免費在場內砌模型，結束後還可以Gundam走，好爽！（每日限定名額20個，先到先得）

1/144 RX-78-2 ガンダム 組立体験会ver

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福岡限定版Nu高達超合金實物展出

平時P-BANDAI的玩具，一般只能靠官方圖片，少量款式可在旺角朗豪坊TAMASHII SPOT睇sample。今次展覽會就大晒冷，有超過30款香港首次展出的PREMIUM BANDAI商品：比如有福岡限定版Nu高達超合金、EXIA Repair III網店限定版模型、SHF 魷魚遊戲、超魔神英雄傳、蠟筆小新、《機戰OG》超合金魂等等。

福岡限定版Nu高達超合金實物展出

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在Fashion Walk 面對銅鑼灣地帶（近地鐵出口）那邊入口，會見到大型舞台，星期六903阿奴及鄭中基會來做直播。行上1層1F，就可以見到主要的展區位，即刻來睇睇有甚麼展品吧！

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PREMIUM BANDAI香港 10週年期間概念店開放詳情

日期: 2022年9月22日(星期四) 至 9月26日(星期一)



時間: 9月22日12:00 – 15:00 (傳媒時間) 9月22日16:00 – 21:30 (公眾時間)



9月23日至9月26日 10:30 – 21:30 *開放時間會因應政府防疫措施而有所調整。



地點: 銅鑼灣Fashion Walk 地下及一樓展覽區



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