《明日戰記》這部由古天樂投資開拍科幻港產片，已打破香港電影史上華語片最高票房紀錄！古仔之所以成為科幻電影迷，其動機為何？原來古天樂入行已來已多次表示自己小時候就對《星球大戰》的科幻特技、激光劍亂年非常著迷。近日鄭中基的YouTube頻道「機動電視台RTV」深入「古生」收藏大型科幻電影figure的「玩具倉」，星戰、Iron Man、蝙蝠俠隻隻人咁高，影片雖然只拍到收藏館的冰山一角，記者上網逐隻睇，20款收藏總值都已嚇死人！



由星戰而起｜迷上Iron Man裝甲服

喜歡玩具、愛收藏figure的港星不少，但因為香港土地問題，能夠有一個像秘密基地一樣，逐隻陳設出來的可不是人人得，古天樂這個兩層高大型玩具倉已曝光過很多次，就以今次鄭中基帶隊拍片看到最多珍藏！當中數量最多的當然是古天樂至愛的《星球大戰》系列，另外也有Marvel Iron Man及DC 蝙蝠俠，以及《未來戰士》（The Terminator）、《E.T.外星人》（E.T.：The Extra-Terrestrial）及《鐵血戰士》（Predator）等科幻電影figure。但你可以看出，古天樂後來愈買愈多的還是鐵甲奇俠（Iron Man），連最勁的Hulkbuster 1比1裝甲都有！所以連自資拍《明日戰記》，都是穿上機動戰甲去戰鬥！

古天樂帶鄭中基參觀自己的「秘密基地」，展示自己收藏的玩具模型。（網上影片截圖）

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收藏中心Life Size Hulkbuster

這款放在收藏館中間，體積最大的LS (即是Life Size / 1：1 等身大、人咁大) Hulkbuster 似乎不是一般市面可以買到的版本，看造型像是Hot Hots 曾經在美國漫畫節展出過的款式，或需要經特別安排才能認購。市面一般LS Hulkbuster索價也要約30000美元。（值價或超過50000美元）

市面一般LS Hulkbuster索價也要約30000美元。

古天樂玩具倉｜20件超珍罕玩具估價

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古天樂首款1：1玩具收藏：黑武士

古天樂表示他以前沒有玩玩具習慣，就是在日本首次買了這款1：1黑武士才開始在世界各地尋寶。（約7萬港元）

古天樂表示他以前沒有玩玩具習慣，就是在日本首次買了這款1：1黑武士才開始在世界各地尋寶。（約7萬港元）

Batman Begins 戰衣

一件空心的Batman Begins 戰衣戲服，數量極少，曾經以£80,000拍賣價成交。（£80,000英鎊）

一件空心的Batman Begins 戰衣戲服，數量極少，曾經以£80,000拍賣價成交。（£80,000英鎊）

記者粗略估計，今次在影片中出現過的古天樂收藏品，未計絕版貨，而且影片只拍到收藏屋內的冰山一角，但經由記者粗略一算，總值都已經超過20多萬美元，約200萬左右港元！還未計這間可在香港收藏大量玩具的私人貨倉！真的是每個男人都想擁有的man cave！



玩玩具玩到拍攝科幻片

鄭中基問到古天樂以前有沒有儲其他細件玩具，原來古生一「開波」就是由1：1黑武士而起，後來又在法國及其他國家尋找心頭好：「我一路買玩具、增加收藏品，漸漸就諗點解我地自己唔叼以拍一部科幻片呢？之後買佢地就成為我既一種原動力，每日睇住佢地，希望有一日能夠達至呢種效果，先至開始決定拍《明日戰記》。」

古天樂的玩具倉不單具有消閒作用，而且亦是構思與談生意的地方，可以說是《明日戰記》的發源地。（網上影片截圖）

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