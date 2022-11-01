受傷的AV女優萬聖節Cosplay 靚look｜有網民笑言，每年萬聖節很多女性的扮相都沒甚麼心思，一味穿得性感，更有網民呼籲「請不要再扮受傷的AV女優」，而正版AV女優如松本一香、三上悠亞、波多野結衣，萬聖節又有甚麼可愛扮相呢？當中，明日花綺羅扮成《One Piece》魯賓落涉谷玩，被圍影就sure，更有路人向她開黃腔，笑了。



上原亞衣Uta造型最Updated

還以為今年萬聖節日本通街量產安妮亞撞相，原來又不算多。上原亞衣是知名動畫迷，她選擇了扮《One Piece Film RED》人氣新女角Ado！OP已多年沒有那麼可愛的新女角，粉紅色的服裝的確搶眼，不過雙色假髮就有點考剪wig功力了。

上原亞衣 twitter圖片

AV女優20大IG逐個睇｜愛澤香港被捕只屬三線｜三上悠亞已跌出10大

明日花扮魯賓「落區」被性騷擾

明日花綺羅、愛澤えみり（不是香港賣淫那個愛澤）＆一条響三人一起玩One Piece扮相。她們更跟大隊全隊草帽小子一伙落涉谷Center街萬聖節派對，有網民拍下她們被圍影的過程，竟然有男途人大叫：「明日花呀！快D用花花果實千手觀音幫我打XX！」

明日花綺羅 twitter圖片

孫慧雪靚媽Cos綾波麗｜樣子身材仍然fit｜回顧10個經典扮演角色

三上悠亞扮人妻約兒

三上悠亞就扮了《SPY X FAMILY》的媽咪約兒佛傑，而且沒有準備兩支武器，竟用對筷子代替，不過有大腿睇補數，又2萬like。

三上悠亞 twitter圖片

松本一香限時傲嬌Asuka

松本一香只在IG限時動態出了一條Cos明日香的影片，片中她扮成Asuka說了一些很傲嬌的對白，自己忍不到笑……

松本一香 IG截圖

👉火辣女繪師風味馬吉減繪畫轉型賣相｜AI繪圖來襲證實她有先見之明

工藤拉拉合法蘿莉安妮亞

本來身高只有142cm高的工藤拉拉，名正言順抱熊仔扮《SPY X FAMILY》安妮亞。

七澤米亞．白桃花，其他非動畫Cosplay造型一樣靚

+ 2

👉突擊莉莉聲優三村遙佳147小個子藏暴力身材｜兩年後解封網民震撼