海賊王One Piece 《大海賊時代！亞洲巡迴展》｜One Piece將於香港開設一個「逾１萬呎現場感體驗展」，將漫畫20多年來的經典場面，化為16大專題專區，同場還有12位角色巨型雕像！期間限定店仲有Anson Kong 江熚生個人自創品牌KYUBI的聯乘品發售！

海賊王One Piece 1萬呎亞洲巡迴展

活動將於11月24日至2023年1月21日，於尖沙咀iSquare 4F舉行，大會現時已經公開了16個大專區的概念圖，神級還原頂峰戰爭及鬼之島大戰經典場面 ，可見當中有大量角色，並提供光影聲效及AR體感元素，當然離場前還可以到期間限定店搶獨家精品 。

海賊王One Piece20年經典名場面｜化為16專區

海賊王One Piece展——16個主題專區 12位角色巨型雕塑全球首次展出 置身精彩大戰時刻

16個展區神級還原經典，包括：「空島沉浸體驗」、「再見前進號」、「海底大監獄」、瑪林科特「頂峰戰爭」、Big Mom「圓蛋糕島」以至最新「和之國」篇都一一重現。記者就最想影再見前進號（哭），One Piece 就係要咁熱血、咁感人。

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海賊王One Piece展Anson Kong 品牌KYUBI 聯乘新作發售！

夢想冒險航海旅程又豈止於此？由11月17日至明年1月31日，位於展覽區的旁邊將設有《ONE PIECE 海賊王》期間限定店，發售超過100款主題精品，其中包括今次特展獨家發售的紀念品，香港人氣男子組合Mirror MIRROR 成員Anson Kong 江熚生個人自創品牌KYUBI，亦會推出「KYUBI x ONE PIECE」系列商品，於期間限定店獨家發售，「生粉」萬勿錯過！

Anson Kong 品牌KYUBI 之前已經為OP電影Film RED出了tee，展覽內再有未公開新作。

海賊王One Piece展【FWD 富衛保險呈獻：One Piece海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》】香港站

日期：2022年11月24日至2023年1月21日

地點：九龍尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE國際廣場4樓

時間：星期一至四：12:30 pm至9pm

星期五：12:30 pm至10pm

星期六、日及公眾假期：10:30 am至10pm

12歲以下小童特惠票：早鳥優惠 $158 / 原價 $178

成人：早鳥優惠 $158 / 原價 $258

（早鳥：限11月16日前購票）

購票網站：https://hk.trip.com/w/onepiecehk

