God of War Ragnarok戰神諸神黃昏｜限定版開箱！雷神之鎚上手玩

《God of War Ragnarok／戰神：諸神黃昏》兩大限定版開箱！雷神之鎚上手玩｜今週推出的PS5／PS4獨佔大作《God of War Ragnarok／戰神：諸神黃昏》，編輯部記者早已將遊戲入手，而且對遊戲的評價非常高，機迷必玩！同時推出兩款珍藏限定版亦都提早入手開箱，包括早已搶購一空的「Jotnar edition」及「Collector's editor」，立刻看看箱裡有何厲害。



今次《God of War Ragnarok／戰神：諸神黃昏》推出兩款珍藏限定版，包括「Jotnar edition」及「Collector's editor」，據記者所知最具份量的「Jotnar edition」早已訂爆，而「Collector's editor」仍餘下少量，看完開箱後有興趣仍有機會出手。

👉 戰神：諸神黃昏God of War Ragnarok無劇透評測：PS5終極鉅著

下文先開箱最搶機迷目光的「Jotnar edition」👇

+ 14

兩款限定版都有的雷神之鎚，造工非常仔細！👇

👉戰神：諸神黃昏God of War Ragnarok攻略｜早期必學強力技能推薦

接下來開箱「Collector's edition」👇