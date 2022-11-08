戰神諸神黃昏God of War Ragnarok攻略 玩前必知10個實用小知識 PS5｜全球玩家翹首以待、本作度除《Elden Ring》以外的最重量級遊戲《戰神：諸神黃昏》終於推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括玩前須知事項、以及遊戲流程中各個實用小知識小技巧，方便玩家更快進入遊戲。



1. 玩今集之前需唔需要先玩過上一集（戰神2018）？

嚴格來說的話沒有絕對必要，但還是建議可能的情況下盡量先玩完戰神2018再玩《戰神：諸神黃昏》，體驗絕對會好得多，不單是劇情上還是對角色的理解都會更為深入。其實玩戰神2018最好的時機就是當年遊戲一推出的時候，因為《戰神：諸神黃昏》遊戲內的時間就和現實一樣經過了數年，當年玩了戰神2018到現在再現《戰神：諸神黃昏》，會有點像是和Kratos、Atreus兩父子一同在芬布爾之冬等待了幾年的感覺，份外有投入感。

反正是純單機遊戲、並沒有需要趕進度或是趕人多時連線玩；因此如果對《戰神：諸神黃昏》又未玩過上一集的話，比較盡量先玩完上一集再開始《戰神：諸神黃昏》。

遊戲十分貼心的設有前情提要，但對於要理解角色是完全不足，真的主要是讓有玩上一集的玩家喚醒一下記憶。

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2. PS4和PS5版差異

《戰神：諸神黃昏》有PS4和PS5版本，兩者在遊戲內容上完全相同，不過想當然的在PS5玩PS5版的話就能享受到遠高於PS4的畫質及流暢度。以下是官方公布的遊戲效能表現，在PS5選效能模式的話，能夠以動態4K的形式60FPS運行，而PS4則沒辦法了只能以30FPS運行。而只停留在1080P的記者在PS5下當然是極為順暢了。

另外提提購買數位版的話會有齊PS4及PS5兩個版本。

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3. 遊戲心得：一個必改設定

當玩家開始遊戲後，第一件事請先進入設定，然後在「控制器重新對應」中，將「衝刺」改成「長按X」。遊戲預設是衝刺按下L3，但是遊戲如果要全收集全破的話有70小時左右的內容量，然後一場戰鬥中往往需要衝刺十幾到幾十次；如果70個小時都這樣用L3跑的話很可能會按到左手手指公關節炎。

按L3衝刺真是本世界最反人類的設計沒有之一

但相對地自動奔跑也不是很方便，因為很多時候要解機關都需要較準確的站位，這時自動跑就很不就手，而且跑太快也容易錯過路上的物資和收集品。因此記者個人最推薦就是「長按X」。

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4. 劈爛所有野 因為極缺錢

在關卡中各處都有木箱、瓶子等可破壞的物件，破壞東西有機會得到銀幣或是生命石/怒氣石等；建議將沿路眼見到的一砌箱子都破壞，因為這遊戲實在是很缺錢；是缺到如果不在關卡中盡量完全收集、再解一定程度的支線任務的話，連裝備升級都未必夠錢。因此沿路見到的東西就不要客氣盡情破壞，銀幣也會積少成多。

可以多留意這些吊桶，通常都會裝有較稀有的資源。

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5. 解謎

除了戰鬥之外各種解謎和機關也是戰神系列一大特色，不過遊戲也有所謂「進度鎖」機制，一些機關需要在較後的流程取得新的能力之後才能互動；因此如果見到一個寶箱怎麼也開不到/去不到，很可能就是尚未取得相應能力，要之後再回來回收。可以放心的是和上集一樣，每段主線劇情中間都有自由時間、可自由前往各個國度回收物品，不會有錯過了而無法收集的元素。

6. 語音提示

也是和上集一樣在遊玩期間玩家的Atreus、Mimir等同伴都會以語音提示玩家，如果在流程中能多聽這些提示會對遊戲大有幫助；例如在戰鬥中同伴會提示敵人來襲的方向、或是提示使用盾擊的時機等。而在自由探索時，同伴也會提示破解機關的方法。最主要是會提示玩家目前無法互動的機關，當聽到「我們現在沒法對它做任何事」、「還沒有相應的道具」等提示時就知道是現在還動不了的機關。

當見到NPC都提示玩家時就知道機關目前還解不了

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7. 熔爐

承接上面，既然有不少機關或寶箱是早期未能互動的，那什麼時候才能互動呢？遊戲中的各個新能力都會隨著主線進度逐漸解鎖，為免劇透這裡用一個較為隱晦的講法：在遊戲主線中期左右會去到一個叫「熔爐」的地方，然後會取得一個沒有在上一集登場的全新物品；得到這個物品之後就是集齊了全部能力、可以解除遊戲裡面所有機關和未能到達的區域了。因此玩家也可以選擇早期的解迷探索一時解不掉的話就先放置，到取得這個物品之後再一口氣回收。

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8. 盾牌選擇

今集和上集另一個不同處是盾牌也多了幾個，各有不同性能；在面對某種敵人有困難時，換一個盾牌可能會有完全不同的效果；例如野獸類型的敵人往往有很多破盾攻擊、完美擋格時機又難觸摸，這時改用可防禦破盾攻擊（黃圈）的「石牆之盾」就會舒服很多。

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順便一提防禦取消的技巧：玩家大部份的攻擊即使在動作途中也可以按L1馬上進行防禦或是X閃避。由於玩家大部份攻擊的速度都偏慢，有霸體的敵人又很多，很容易在揮砍期間被對方硬接反攻，因此要養成不用理會正在進行的動作、能隨時按下L1的習慣。

熟習之後就可以邊進攻同時精準檔格

但是要注意符文攻擊以及動作中有跳躍/離開地面的攻擊（如斧頭的衝刺斬）則要在做完整個動作後才能防禦或閃避，而敵方也會有各種破盾/無法防禦的攻擊，因此也不要將L1掣當成無敵保命按鈕。

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9. 力量等級＆敵人最優解

雖然並不是絕對但本作中不少敵人有著較優打法，例如某些敵人比較怕火、某些比較怕冰等。另外一些敵人和特定攻擊會有特別互動，例如夢魘（幽光），雖然可以丟斧頭打死，但如果用雙刀的捕捉技（按實L2再R1）的話，就可以將夢魘抓回來再當成炸彈般丟出、造成一次大範圍傷害。

用斧頭丟也可能要兩三下才能殺到夢魘，但用雙刀抓回來就能秒殺還附送一次範圍攻擊

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不過說到底，不論面對什麼敵人，其實最重要的還是力量等級：本作的力量等級分成1~9，代表了玩家和敵人之間的相對強度，力量等級比對方高的時候將會有非常大的壓制效果，攻擊力防禦力都會超大提升；而這點對敵人來說也是一樣，所以玩家很容易會被等級比自己高的強敵一擊打大半血甚至秒殺，但當換裝到力量等級提升1級之後就應輕鬆應付。

穿什麼裝備是次要，最重要是力量等級

因此這遊戲雖然防具和武器飾品有各種效果，但其實什麼效果都遠遠不如力量等級升一級重要；如果發現換裝/升級裝備足以將力量等級提升到下一級的話，就不用猶豫應該馬上換裝升等。若有一些挑戰或強敵戰打不過的話，其實可以等之後換了更高級的裝備之後再回來輾壓。

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10. 關於戰神難度：其實唔建議玩

最後說說關於這個遊戲的「追求戰神體驗」，也就是最高難度。諷刺的是這個模式的實際意思是指追求敵人全都是戰神的體驗：在這個難度中敵人攻擊力會提高到匪夷所思的地步，即使是最弱的雜兵也可以一擊打玩家半血，而精英敵人如狼人等更往往可以在力量等級持平的情況下一擊滿血秒殺玩家，而這樣的精英敵人玩家往往會需要同時面對兩個甚至三個以上。

而且在戰神難度下敵人AI也會變得非常噁心，玩家正面的敵人往往不會特別動作、不露出破綻，但當玩家一攻擊時就馬上用帶霸體的攻擊來硬上玩家；而當被圍攻時，只要玩家一背向敵人就會馬上被攻擊（注意是只要被打中一刀就可以滿血原地去世）。可說是只要犯一個小錯誤、或是貪多了一刀半刀就會被滿血秒殺送出去的無理模式。

追求戰神體驗 = 所有敵人都是戰神

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記者自己也是玩戰神難度的人、上一集戰神2018以戰神難度完成白金，今集也已經戰神難度爆機準備之後做全收集和挑戰；但是老實說如果你不像記者般有自虐傾向或無謂的堅持，其實並不建議選戰神難度、選普通難度往往會有較好體驗。因為戰神難度實在是太易死，一場戰鬥往往需要堆好幾次屍才能過；在一些戰鬥本來是連續式一口氣進行、或是由cutscene無縫轉換過來很有電影感的場面，卻因為戰神難度卻一下子被秒殺重來，氣氛一下子斷掉了其實也是很無癮。

在戰神難度一刀不死已經是執到

戰神難度並沒有相應成就、也不會在遊戲中得到什麼特別獎勵，可說是除了挑戰自己之外沒有特別意義的模式。唯一慰藉是本作的check point相當密，就算gameover也完全不會損失進度，即使是戰神難度也可以靠毅力和堆屍硬過。

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