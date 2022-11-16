艾塔紀元攻略 快刷首抽方法 開局最強角色推薦 Android / iOS手遊｜bilibili開發、小萌代理的美少女機甲遊戲《艾塔紀元》已雙平台上架，以下為《香港01》科技玩物頻道手遊攻略，包括刷首抽流程及開局最強角色推薦。



《艾塔紀元》快刷首抽流程

《艾塔紀元》首抽在完成教學的頭幾個關卡、開啟主界面後，打開信箱領取禮物，會有3500石；本作每300石一抽，亦即是有11抽多一點。然後即使打關推度挖石，也要花很久才能儲到6000石湊夠20抽，因此刷首抽的話拿這3500石就好了。以只刷信箱的3500石計，劇情全skip可以在10分鐘內完成；如果沒出貨需要重刷首抽，由於《艾塔紀元》由小萌代理，除了Apple和Google之外還可使用小萌帳號來登入，換言之刷首抽又是用慣例的「+1大法」。

《艾塔紀元》人設算是不錯

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+1大法刷首抽流程：



+ 1

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「+1大法」是首先準備一個email，如「abcdef@gmail.com」，然後正常跑教學進行首抽；若果首抽沒出貨需要重刷時，就先登出遊戲然後在主畫面再申請帳號，這時填寫「abcdef+1@gmail.com」。這樣便能在開到新遊戲帳號的同時，繼續用abcdef@gmail.com收到認証碼，不用一直創立新的電郵地址來刷首抽。仍然沒出貨的話就再填+2、+3，如此類推直到刷到想要的首抽為止。



如果你之前有刷過小萌旗下其他遊戲的首抽（例如上個月的《終末陣線》），那麼那些+1系列的小萌帳號可以沿用、不用再開新的電郵；當然前提是你還記得密碼的話。

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初始角色選擇 必刷強力角色

當玩家完成劇情關1-1（其實就是起始劇情後）會獲得一次新手10連抽機會，這個10抽必出3隻指定S級角色之一（但亦只會出一隻，不用想著刷到雙S），分別是熔火、沃爾特和裹海III型。

可以自選一隻S級開局這點是不錯

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由於沃爾特在通關2-2後系統會直接送，因此新手10抽就不建議選她了。至於餘下兩隻「熔火」和「裹海III型」如何選擇，前者是支援型角色，連擊技能可提升全隊火力；後者則是坦克，生存力高之餘有挑釁技能可有效保護隊友。兩者都是環境頂級的強角，這裡可以當外貌協會選自己喜歡的角色。考慮到沃爾特和裹海III型都是海機戰型機體，新手初始S選陸戰的熔火來補足機體類型也是一個方向。

沃爾特直接送，算上新手初始S和刷首抽得來的S角，就能有三S角開局

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接下來首抽角色，在撰文的時間點建議抽目前的限定池的「查爾MK5」，是開服時點的最強角色，抽到她就可直接開局了。

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另外一個限池「岩融」也不是不能抽但不是太建議，雖然頭10抽送S級武器看起來很抵，但是那把武器只有在身上才能發揮效果，換言之這可說是一個「陷阱」，引導玩家「既然已經有武器在手不如將角色也抽出來」。

不過女鬼的造型對不少玩家來說應該很「煞食」

艾塔紀元遊戲介紹

bilibili開發、小萌代理的手遊，特色是Unity製作的全3D畫面，遊戲中有著各種風格不同的機甲妹子，戰鬥亦採用全3D即時指令戰鬥。世界觀設定在近未來，諾亞科技藉由從外星生命遺體上發現的神秘粒子開發出了強大的可延展性戰術外骨骼「艾塔」，並在赤道上空建造了搭載了超級兵器的巨大環形軌道基地「天穹」以圖掌控全地球；人類其他勢力則聯合起來組成「人類同盟」反抗，玩家扮演人類同盟的一位執行官帶領艾塔機甲少女迎戰。

艾塔紀元

艾塔紀元下載連結：iOS/Android

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