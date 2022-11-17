Pokemon朱/紫攻略 雙版本限定精靈一覽表 Switch寶可夢｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲雙版本限定精靈一覽。



雙版本限定精靈一覽 全新古代種 / 未來種登場

Pokemon本傳系列遊戲的傳統：每代遊戲都分成兩個版本，內容大同小異，劇情、地圖和大部份精靈都相同，僅有少數版本限定精靈和少部份限定館主只能於其中一個版本捕捉和體驗。以下整理Pokemon 朱/紫兩個版本的限定精靈一覽，玩家可按自己喜歡的精靈來購買相應的遊戲版本。注意此列表僅為流出情報及玩家整理，和遊戲實際內容可能有異；不過根據過往經驗這類流出通常十分準確，作參考應是頗為穩陣。

雖說版本有別，但也有不少人直接買雙版本

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按圖放大朱（Scarlet）版限定精靈一覽：

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按圖放大紫（Violet）版限定精靈一覽：

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朱（Scarlet）版限定精靈：

巨石丁



智揮猩



臭鼬噗、坦克臭鼬



飄飄球、隨風球



幼基拉斯、沙基拉斯、班基拉斯



單首龍、雙首暴龍、三首惡龍



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垃垃藻、毒藻龍



紅蓮鎧騎



故勒頓



所有古代種寶可夢



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紫（Violet）版限定精靈一覽：

冰砌鵝



投擲猴



溶食獸 吞食獸



夢妖 夢妖魔



寶貝龍 甲殼龍 暴飛龍



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多龍梅西亞 多龍奇 多龍巴魯托



鐵臂槍蝦 鋼炮臂蝦



蒼炎刃鬼



密勒頓



所有未來種寶可夢



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