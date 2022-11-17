Pokemon朱/紫攻略 玩前必知7件事 新戰鬥系統、開放世界 Switch｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲初心者攻略，提供遊玩之前必知7個遊戲重大改動及全新系統玩法。



1. 版本限定精靈

系列傳統的每代雙版本，各自有其限定的精靈及神獸，只能在該版本內捕捉，限定精靈的陣容也是不少玩家選擇的哪個版本的一大因素。兩版本限定精靈一覽可見另文攻略：

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《Pokemon 朱/紫》的神獸「故勒頓」和「密勒頓」

2. 開局即有神獸坐騎

以往的Pokemon本傳遊戲主角一開始都是要徒步移動，到一定進度後取得單車才能走得比較快；今次《Pokemon 朱/紫》則是一開始就將坐騎給了玩家，也就是官方宣傳圖中的兩隻神獸的坐騎型態，而且在遊戲極早期就能依據地形化身成陸用、水用和飛行的三用坐騎讓玩家盡情探索。不過最初能使用的亦僅是坐騎，需要到通關遊戲後才能讓神獸加入戰鬥。

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3. 開放世界玩法 道館自由挑戰

過往的Pokemon本傳遊戲都比較一本道，需要逐個道館按順序挑戰，直到上一代劍盾則加入了自由度較高的曠野平原；在利用了《Pokemon Legends阿爾宙斯》的經驗後，到今代《Pokemon 朱/紫》總算達致了完成度較高的開放世界玩法，玩家在《Pokemon 朱/紫》中能自由探索和決定挑戰道館的順序。官方亦表示今集的遊戲進程將分成三個部份，而道館戰當然是第一個部份；但餘下的兩個部份也可以由玩家自行決定要先進行哪一邊。

《Pokemon 朱/紫》的舞台帕底亞地區全境圖

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4. 古代種 / 未來種寶可夢

古代種和未來種是《Pokemon 朱/紫》新增的寶可夢系列，特徵是兩者都不能進化，亦不能生蛋。種族值方面，除了極少數例外其總和均為570，已經是接近準神獸（種族值總和600）的水平了；在對戰的角度來看可理解為不需特意培育、能馬上投入戰鬥的即戰力。

古代種和未來種Pokemon中有不少是「來自」既有寶可夢的原型（例如目前流出的有未來種班吉拉和古代種暴飛龍等）；亦由於古代種/未來種是完全獨立的精靈，因此其「原種」是否為某個版本的限定精靈並沒有關係，所有古代種Pokemon均為朱版限定，而所有未來種Pokemon則為紫版限定。

網上流出的古代種/未來種Pokemon圖片

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5. 新戰鬥系統「太晶化」

在前作《寶可夢劍盾》中加入了「極巨化」，來到朱紫則引入了新的變身機制「太晶化」。發動太晶化後Pokemon會變身成寶石一般閃閃發光，屬性也會變成太晶屬性。太晶屬性共有18種，視乎寶可夢變身前的屬性而定，與不同寶可夢搭配就能產出各種組合。太晶化後不單能改變自身屬性弱點，還能使和太晶屬性相同屬性的招式威力提高，大大提高戰略性。

變身後的太晶屬性可以由頭頂的飾物判斷，例如氣球就是飛行屬性。

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6. 全新多人模式「太晶團體戰」

本作的多人模式引來了新變化，玩家可以像其他連線遊戲般進入別人的世界，一同在大地上冒險；而連線遊戲的其中一個重要目標就是「太晶團體戰」，是由四人共同挑戰強勁太晶寶可夢的戰鬥，類似上一代劍盾的極巨化巢穴戰。在戰鬥中獲勝的話便有機會捕捉到這些太晶寶可夢。

和其他玩家合力打倒強大的太晶寶可夢

值得一提是除了封面神獸（故勒頓、密勒頓）之外，所有的版本限定精靈都可以藉進入另一版本玩家的世界中捕捉；因此如果會有朋友一起玩的話，可以大家夾定各自買一個版本，然後互相去對方的世界捉寵儲圖鑑。

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7. 招式平衡大改動

這其實是每一代都會做的事情，由於引進了大量新精靈，因此既有精靈的數值、招式和特性也相應作出了平衡改動；目前玩家整理出的部份改動有《劍盾》神獸「蒼響」和「藏瑪然特」的數值和特性都被下調，甲賀忍蛙的特性「變幻自如」亦被改為一場戰鬥中只能發動一次等。當然如果你並不熱衷於Pokemon的對人對戰，那麼你並不需要關心這些平衡，如以往一樣享受遊戲過程就可以了。

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