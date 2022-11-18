Pokemon朱/紫攻略 搶先購買、存檔連動特典入手法 取太晶化比卡超 Switch寶可夢｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲特典及下載內容一覽及取得方法。



特別版太晶化比卡超入手

Pokemon正傳系統遊戲每次推出時都會有一些特典或存檔連動，讓玩家在遊戲早期領取一些精靈或是道具等，以更快展開遊戲。今次Pokemon《寶可夢 朱/紫》當然也有類似福利，最重要的是作為早期購入特典的「太晶化比卡超」。這隻比卡超的特徵是其太晶化屬性為「飛行」，而且自帶正常遊玩情況下無法習得的招式「飛翔」。

👉Pokemon 朱/紫攻略｜雙版本限定精靈一覽表｜Switch寶可夢

取得太晶化比卡超的方法十分簡單，只要在遊戲中的「神秘禮物」選擇「透過網路接收」即可領取（毋須加入Nintendo Switch Online），限期到2023年2月28日為止，所有地區的玩家均可以領取。

神物禮物領取方法可按圖放大：



👉Pokemon朱/紫攻略｜玩前必知7件事 新戰鬥系統、開放世界｜Switch

下載版特典「冒險套組」取早期實用道具

如果是購買《Pokemon 朱/紫》下載版的玩家，可以在遊戲中領取「冒險套組」，內容為傷藥10個、萬靈藥5個、活力碎片3個、PP單項小補劑3個、神奇糖果1個和金珠1個。

其實除了金珠以外都是很普通的道具沒太大價值，但反正是免費領的總算是不無小補。

👉Steam Deck開箱上手實測｜握持手感極佳爽打平台Game 64GB最抵玩

存檔連動特典 入手限定手機殼

若玩家擁有《精靈寶可夢 Let's Go！皮卡丘／Let's Go！伊布》、《寶可夢 劍／盾》、《寶可夢 晶燦鑽石／明亮珍珠》或《寶可夢傳說 阿爾宙斯》的儲存資料，就能在《寶可夢 朱／紫》中領取對應的「手機洛托姆換裝殼」。手機洛托姆換裝殼的領取方法為在遊戲中到達桌台市，和廣場正前方樓梯前的女性對話就能領取，一般而言大概遊玩1.5~2小時左右就能到達該處。

👉戰神諸神黃昏攻略 奧丁的渡鴉位置一覽(上)｜God of War Ragnarok

👉勝利女神：妮姬首抽攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜手遊