Pokemon 朱/紫攻略 早期賺錢方法 輕鬆買精靈球捉寵｜Switch｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲早期賺錢方法。



街邊訓練員

Pokemon正傳遊戲系列中最基本的收入來源；今集街邊的訓練員改成了不會強制觸發戰鬥，而是要玩家自主和NPC對話才會開始對戰。固然是一個好的改動，但是由於早期很缺戰，所以就算對方不「主動攻擊」，玩家還是不能放過街邊每一個訓練員，將他們全部打倒賺錢和經驗吧。另外是在每個地區打倒一定數量的訓練員之後，可以在該區的寶可夢中心找NPC領取獎勵。

雖然初期地區的訓練員打嬴後也只得幾百圓零用錢，不過積少成多，而且更重要是經驗也多升等更快。

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挑戰各地道館

另一個主要收入來源就是挑戰各地的道館；打嬴館主戰當然能帶來一筆收入，但更重要的是挑道館前之前需要完成的測試裡，途中會有道館訓練員戰，這些訓練員易打的同時經驗和錢都非常多，千萬不要放過。

第一個道館的訓練員已有接近2000大元

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太晶團體戰

太晶團體戰其實就是劍/盾的極巨化團體戰的變體，大概是玩家在完成主線劇情之前最重要的收入來源。當玩家在世界地圖探索時會見到一些明亮的光柱，光柱的位置就是太晶團體戰的入口。

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在太晶團體戰中玩家要組成4人的隊伍來挑戰強勁的太晶化精靈；挑戰成功後不單可捕捉對方，還會獲得經驗糖果、招式機關和換金道具等大量掉落；其中換金道具拿去商店賣出就可變成錢。早中期的太晶化團體戰都不會太難打，連線模式下可以和網上的其他訓練員共鬥一般都能輕鬆過。如果為單機模式或沒有加入Nintendo Switch Online的話，單人挑戰時會有NPC助戰，早中期的太晶化團體戰靠NPC都能打嬴，當然自己要準備好剋制Boss的精靈和招式。

像是2星太晶團體怪的的猴怪（等級19），打嬴後可得到3個珍珠，賣掉就是3千圓。

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早期素材不要賣、時裝不要買

雖然精靈掉落素材可以賣卻換錢，不過考慮到招式機器用量不低，同時素材售價也很低，建議早期不要賣太多素材；可能到中期大約40級之後，捕捉的精靈數多了i.e.素材量累積到一定程度後才拿去賣掉。

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另一方面，如果有玩過Pokemon系列都會知道遊戲內的時裝（衫褲、帽子、背包等）都很貴，完全屬於奢侈品，早期如果花錢在外觀上很易會因為沒錢買精靈球和回復道具而大大拖累進度。在完成遊戲後可以反覆挑戰冠軍賽等方式賺錢，到時就可以放手隨便買衫襯衫了

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＊＊遊戲軟體由任天堂(香港)贊助