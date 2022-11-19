Pokemon 朱/紫攻略 搶先購買、存檔連動特典入手法 取太晶化比卡超 Switch寶可夢｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲特典及下載內容一覽及取得方法。



神獸坐騎解鎖方法

以往的Pokemon正傳遊戲傳統就是坐單車和用「飛翔」來快速旅行i.e.傳送，而今集則有專用「坐騎」（ライド），亦即是封面的神獸；在Pokemon 朱/紫中玩家在劇情一開始就會撿到你的封面神獸，不過因為牠損失了力量的關係無法進行戰鬥，只能變成坐騎讓玩家移動。

要解鎖坐騎功能玩家需要在遊戲開始自由活動之後，到達桌台市（也就是學校）完成劇情後就可以使用坐騎了。雖然遊戲中絕大部份地區都可以徒步到達，但是有坐騎移動當然快得多；同時完成了學校的主線劇情後才會開放道館戰等主線任務目標，因此還是建議在開始遊戲後盡早前往桌台市，開放坐騎和道館戰等挑戰後才盡情探索。而「傳送」功能則是在玩家取得洛托姆手機時一併解鎖，也就是一開始就可以用了。

神獸都變摩托

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坐騎能力解鎖方法

當玩家取得坐騎之後，可能會發現一開始坐騎的移動速度其實並不快；這是因為坐騎在取得之時尚未解鎖全部能力。要開放坐騎的能力也不困難，只要進行「派珀」的主線任務「傳說之路」，挑戰各地的「寶主寶可夢」，就能解鎖坐騎的各個能力。

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寶主寶可夢一共有5隻，分別對應一個坐騎能力。雖然Pokemon 朱/紫今集改為開放世界玩法，主線目標的攻略順序自由；但是考慮到探索效率，當然是先開放坐騎的能力會更好，單是加跑速就已能為玩家省下許多時間了。

但另一方面雖然攻略順序自由，但是每個寶主都各自有其等級，等級較高的寶主在遊戲早期難以挑戰，還是需要累積實能之後才能進行。建議早期可以先去挑戰「岩壁寶主」（等級16）和「長空寶主」（等級19），前者能取得「衝刺」提高坐騎在地面的速度，後者則能取得「衝浪」讓玩家能夠在水面移動。而寶主的位置遊戲已經幫玩家標好在地圖上，並不是很隱蔽，跟著地圖就能找到。

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前期只要取得衝刺和衝浪這兩個能力就能應付大部份地形了（至少不會再溺水已是很方便）；之後的寶主等級都較高在早期難以取勝，不用急著挑戰，可以先去打打道館或是到處冒險提升等級再作打算。

岩壁寶主是毛崖蟹（等級16），屬性是岩，弱點是水、草、格鬥、地面和鋼。在遊戲一開始的南區有許多水系精靈可捕捉，例如相當好用的泳圈鼬等，帶上牠們去挑戰就能輕鬆過關。當然如果玩家選了水或草主角的話就更簡單了。使用太晶化後的剋屬攻擊可打掉寶主大半血量以至一擊秒殺，不過要記得是所有寶主戰都是二回戰，而第二戰時寶主會強化自身，要注意補給和使用太晶化的時機。

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長空寶主則是下石鳥（等級19），屬性是飛行和惡，弱點是電擊、冰、岩和妖精。在一開始的南區可捉到一些能使用妖精系招式的寶可夢如毽子草、四季鹿等；而在學校西邊則能捉到咩利羊等雷屬性寶可夢；又或者直接用在打岩壁寶主附近大量出現的毛崖蟹來打也可以，帶上牠們去挑戰就問題不大，當然等級不能差太多。

餘下的三個寶主分別對應三個坐騎能力，可按自己進度和等級去挑戰：



潛鋼（等級44） - 拖拖蚓，屬性為鋼，弱點為火和格鬥，挑戰成功解鎖大跳躍（大ジャンプ），可跳至更高地方



土震（等級44）- 朱版：雄偉牙，屬性為地面和格鬥，弱點為水、草、冰、飛行、超能力和妖精

紫版：鐵轍跡，屬性為地面和鋼，弱點為火、水、格鬥和地面

挑戰成功解鎖滑翔（かっくう），減慢下墜速度以滑翔至遠處



偽龍（等級55） - 米立龍，屬性為龍和水，弱點為龍和妖精

挑戰成功解鎖攀岩（がけのぼり），可直接攀爬岩壁



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