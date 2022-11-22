Pokemon 朱/紫攻略 8隻早期必捉強力精靈推薦 夠用到爆機｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括早期必捉強力精靈推薦，足夠用到爆機。



早期必捉強力精靈推薦

小箭雀：在遊戲一開始就能捕捉，能進化為火箭鷹和烈箭鷹，Pokemon系列傳統強力精靈之一；擁有飛行和火屬性，打擊面廣同時抗性又多；速度超高同時攻擊不俗，還可以使用強勁的自buff招式劍舞、健美等，非常全面的一隻精靈，你值得擁有。

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按圖放大睇8隻早期必捉強力精靈：



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小鍛匠：在南區就能捉到，可進化為巧鍛匠和巨鍛匠，特點是屬性是離譜的妖精+鋼，有玩過劍盾就知道蒼響強的原因很大程度是因為妖精+鋼這離譜組合，雖然仍有地面和火兩個兩倍弱點，但是抗性多達9個；換言之很大情況會有一半以上的招式對牠不太有效。牠還有一招超強的160威力招式「巨力錘」，各方面都極強勢的精靈。

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烏波：同樣在一開始的南區就能捉到，以前的屬性是水+地面，朱紫中帕加底的樣子變成了毒+地面的強力組合，能使用毒擊、毒千針等強力毒系招式；另外牠很早就能習得哈欠，令野生寶可夢陷入睡眠更容易捕捉，各方面都十分實用的精靈。

小貓怪：在一開始的南區就能捕捉，可進化成勒克貓和倫琴貓；客觀地說不是超強力的精靈，但是牠攻擊力非常高，又能學習冰凍牙、火焰牙、雷電牙、精神之牙等多種屬性的招式以及大部份惡系招式，打擊面十分廣，配齊不同屬性招式在野外極方便。

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泳圈鼬：在劍盾時已十分好用的精靈，速度快攻擊高，特攻也不算低，和小貓怪一樣優點是可學到的招式種類多，能使用大部份冰和水系招式之外還能用挖洞（地面）、劈瓦（格鬥）和岩石封鎖（岩石）等不同屬性的招式，配齊不同屬性招式在野外極方便。

狗仔包：初期性能很弱，但是進化成之後麻花犬後就會變得十分強勁；牠本身是弱點很少的妖精屬性同時防禦力又高，還有專用特性焦香之軀，效果是受到火屬性攻擊時傷害無效同時防禦提升兩級。牠特別適合用來和鋼屬性精靈組隊，鋼屬弱火和格鬥，而麻花犬就正好對火和格鬥都有抗性，可說是天作之合。

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鯉魚王：基本上有水的地方都有機會見到牠，未進化之前基本沒用，進化成鯉魚龍後就是一線強寵；如果懶得自己養也可以用經驗糖果直接升級到讓牠進化。

波普海豚：在所有海邊都有機會捉到，未進化之前沒有任何特點，進化之後會變成外觀一樣的「海豚俠」，特點是專用特性「全能變身」：效果是在場上回到一次後台後再出時就會變身成海豚俠，種族值大幅提升至650比神獸更高，其中攻擊力更是高達160，為現時朱/紫中全遊戲最高，真正一拳一個小朋友，非常誇張。不過難點是進化條件麻煩，需要波普海豚38級或以上在連線模式下提升等級才能進化；如果沒有Nintendo Online的話就要找朋友面對面連線了。

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