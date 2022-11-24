Pokemon 朱/紫攻略 主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（中篇）｜Pokemon精靈寶可夢（寵物小精靈）正傳遊戲系列最新作《Pokemon 朱/紫》Scarlet / Violet於11月18日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲攻略，包括遊戲圖文流程攻略（中篇），各Boss戰弱點及推薦打法。



本文接續圖文流程攻略「上篇」：

👉Pokemon 朱/紫攻略｜主線圖文流程攻略 最方便攻略路線（上篇）

準備一些強力精靈

打完奇樹（電道館）之後玩家會需要找一些可用到爆機的強寵作隊伍重心；記者非常推薦養一隻鯉魚龍（暴鯉龍），可以直接去釀光市附近海邊捉廿多lv的已進化鯉魚龍，或是捉鯉魚王後自己帶升/餵經驗糖到進化。鯉魚龍因為其屬性和擁有的招式在接下來的多個主要目標都很有用，本身也是很強的精靈，練了一定不虧。

拿到鯉魚龍再將牠練到25~30級就可以回去在釀光市前設路障的天星隊營地（平均LV26）踢館，老大「梅洛可」為火屬性，用鯉魚龍的攀瀑一招就是一隻。值得一提是梅洛可會先用火山龜特性令天氣變成日照來提升火屬性招式的威力，這裡用鯉魚龍的求雨就能將天氣變回下雨，下雨時火屬性招式威力減低再加上鯉龍魚自己水屬不怕火，連boss的攻擊會變得像抓癢一樣，本來在廿多級很難打的Boss變成輕鬆過關。

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打完梅洛可後建議直接去旁邊沙地打潛鋼寶主取得大跳躍，雖然不是非常必要但有大跳躍後移動會方便很多。潛鋼寶主是拖拖蚓（Lv28），屬性是鋼，弱點是火和格鬥，如果是火主角或者有養格鬥系的精靈（火爆猴之類）只要升到30等左右就可以輕鬆過關，沒有的話用鯉魚龍打也十分輕鬆，因為水打鋼雖然沒有剋制但也不會被半減，30級左右的鯉魚龍先求雨再攀瀑一擊就能打寶主一半血量。

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打完潛鋼寶主後建議練一練等，到全隊都在30lv以上再去打接下來的道館。下一個等級最接近的是西邊玻瓶市的水道館（平均LV29）；首先要解測試是送銀包給館主，跟著地圖就是了。然後要進行一個拍賣會小遊戲，中標後餘下的錢就是玩家的報酬，盡量試試拿到最多的錢吧（記者拿到15000元）。之後就回去玻瓶市打館主「海岱」，對方使用的精靈順序為輕身鱈、三海地鼠和潮到出水的好勝毛蟹。對方全部都是水屬，如果選了木主的話可以輕鬆過關，一個種子炸彈就是一隻；當然再另外準備一些草系/雷系精靈或是配上草/雷屬的招式例如魔法葉就更好。

接下來去玻瓶市旁邊的錦匯鎮打一般道館，測試是要點出秘密菜單，打倒鎮上三個訓練員可分別獲得線索，再跟著線索找到秘密菜單的口令，然後在餐廳裡和店員點餐。如果不想找的話可直接看答案：烤飯糰、兩人份、大火：大字爆炎、檸檬。不過因為道館戰中的訓練員獎金都很多，建議當然是三個都打完。如果想知道提示在哪可按圖放大：

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和食堂內的NPC對話、選對口號就能挑戰館主「青木」（平均LV35），戰鬥難度比水道館高出不少。青木使用的精靈順序為樹枕尾熊、土龍節節和姆克鷹。主要是姆克鷹速度很快攻擊力又高，如果玩家的精靈等級不夠，有機會一直被姆克鷹先手攻擊連環秒殺而輸掉。不過由於一般怕格鬥，先準備格鬥系的精靈和招式（踢倒、下盤踢等）就不難過關，又或者用一般系無效的幽靈屬性精靈來挑戰也可以。

打完第4個道館之後妮莫會來挑戰（途中不能更換精靈），妮莫使用的精靈為鬃岩狼人（岩石）、黏黏寶（龍）、布土撥（電）和御三家，平均等級36。值得一提是如果玩家選了木主，雖然本來是能剋制水屬的狂歡浪舞鴨，但是妮莫的狂歡浪舞鴨有空氣之刃（飛行系，剋草），如果玩家的木主等級（速度）不夠，隨時會被對方先手秒殺，因此最好讓自己的主角升到二段進化再打第4個道館。另外狂歡浪舞鴨有特殊招式「流水旋舞」，威力不低同時會提升自己速度，如果玩家沒法盡早打倒牠，就會被其永久先手壓制連招出都不到。

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打完妮莫後下一個目標是天星隊（毒隊）秋明，平均等級32，在地圖東北邊雪山和沙漠中間。其實秋明的等級比一般道館，先打天星隊再回去錦匯鎮打一般道館亦可，只是沒那麼順路。秋明使用精靈順序為坦克臭鼬、普隆隆姆（屬性為鋼和毒，弱火2倍、地面4倍）、臭臭泥和天星隊車。毒屬抗性很多、弱點只有地面和超能力；可以去捉三頭地鼠或是各種可以使用重踏的寶可夢；如果有三十來級的三頭地鼠，一個挖洞可以打Boss一半血。

打完天星隊毒隊後三條主線大概完成一半左右，但接下來的主線目標難度會再提升，這時最好練練等和去不同地方多捉一些等級高/能力較強的精靈，最好是等級提升到40（最好43~45）左右。

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下個等級最接近的目標是雪山的幽靈道館（平均等級42），幽靈道館的特別之處是雙打戰，道館測試是連打3場雙打戰作為練習。館主萊姆使用的精靈順序為詛咒娃娃、謎擬Q、墓揚犬和顫弦蠑源；幽靈屬性雖然抗性很多，但是弱幽靈和惡，而遊戲中絕大部份的精靈都至少能習得一招惡系招式，例如咬住、以牙還牙、惡意追擊、拍落等，只要保證隊中每隻精靈都有惡系招式就不難打。這裡又可以拿出之前的鯉魚龍，攻擊力高而且有威力80的咬碎，打幽靈道館一咬就是一個小朋友。如果玩家選了木主的話，可以學到暗襲要害（威力70+容易命中要害），加上木主本身攻擊力也高，同樣是一招一個小朋友，就算是最後太晶化的顫弦蠑源都是一招秒。

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下個目標是超能力道館（平均等級45），位於地圖最西南邊；記者自己是衝浪到西邊的沙灘上岸，再穿過洞穴才到達。館主「莉普」使用的精靈順序為奇麒麟、沙奈朵、超能艷鴕和花潔夫人。超能力怕蟲、幽靈和惡，將你剛才用來打幽靈道館配好了惡系招式的隊伍等級稍稍升一升就可直接挑戰，同樣是鯉魚龍、木主一招一個小朋友，沒有難度。唯一要注意是第二隻沙奈朵因為有妖精屬性所以不怕惡系；但就怕毒、幽靈和鋼，如果玩家像記者般有升土王的話，一個毒擊就能收拾沙奈朵了。最後的花潔夫人本身是妖精系，但館主會將她太晶化變成超能力系，換言之就是一個咬碎收掉。

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然後去打第四個寶主「土震寶主」拿取滑翔技能，這裡有版本分歧，朱版是雄偉牙（地面+格鬥），紫版是鐵轍跡（地面+鋼）。雄偉牙的弱點很多（飛行、水、草、超能力、冰、妖精），多帶這些招式去打就是了。鐵轍跡弱點是火、水、格鬥和地面，這裡我們的鯉魚龍又大派用場，幾個攀瀑就能打掉鐵轍跡了。

這時玩家已經攻略完7個道館，各地商店的販賣物品亦已更新；信使鳥包包會出售新的持有物，同時也可以在友好商店買到高級球和先機球。建議這兩種球都要大量購入，尤其是先機球和劍盾時一樣仍然極為好用，說是捉寵神器都不為過。至於其他條件限定的球如黑暗球、潛水球等在符合條件時一樣捕獲率極高，建議每款都帶點在身上。

最好用的球沒有之一

打完第7個道館後可捕捉到55級以下的精靈，這時可以由雪山的寶可夢中心出發、滑翔去地圖西北部的大鍋湖北岸練功；該處有大量50~55級的精靈，使用先機球有很高機率一次就捉到（捉不到的話可以改用高級球，或直接逃跑後再戰鬥用先機球，可配合煙霧球來100%逃走）。

由於每隻精靈在第一次捕捉到（更新圖鑑）時都會有額外經驗值，在這裡捉寵刷圖鑑會比打太晶團體戰升得還快，一些已進化的精靈在首次捕捉時更可能有3~4千經驗，十分fat fat。在這裡（或其他等級50左右的地區）刷等將你的主力精靈都提升到50級以上（有53~55左右就更好），捉到的精靈也因為等級高可以成為即戰力，才比較好打餘下的目標。（待續）

補圖鑑順便還可練lv

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