熊仔頭FHProductionHK除了靠「熊館」一系列貼地得來有point的明星專訪片，又先後捧出嘉盈、夢雨等人靚身材好的「流量密碼」女主持。不過最近熊仔頭的觀眾雖然也喜歡看「大胸」，但口味就180度大變，愛上四眼肥仔肥豪！有肥豪就有view數、絕對係熊仔頭近排最強流量密碼，網民笑言：都係靠大胸（😂）



開口講嘢就引到人笑｜網民擔心佢拍到冇命

體重250磅的肥豪，聽說本來就是FHProductionHK的幕後工作人員，不時客串拍大食片，網民讚肥豪天生風趣唔造作有觀眾緣「真係一個討厭唔落嘅肥仔」、「成段片11分鐘佢每開口講一次嘢我都笑一次」又讚他可接梁文韜「肥韜」班做新一代肥佬食神，不過網民最擔心是熊仔頭sell肥豪用生命拍片，他的美食片《再食就中風》系列，動輒有40至70萬view數，但見他愈食愈多、愈來愈肥，感嘆：「對美食既形容又極度精準，仲係自己煮，不過好擔心佢會中風。」

他的美食片《再食就中風》系列，動輒有40至70萬view數

Sunny退款道歉｜5百元淘寶咕𠱸當波踢洩憤｜被罵欺騙fans迴避鏡頭

同嘉盈搶食

肥豪拍煮食片《再食就中風》系列，一定會有女仔如：夢雨、嘉盈在旁搶食，有集食辣雞麵，嘉盈不只搶飲肥豪飲過的汽水，還不怕污穢用手跟肥豪搶食物，睇到人有種興奮感覺：「好污糟、班女要食佢口水尾、好慘」（但又會繼續睇）

嘉盈肥豪不怕污穢用手搶食物

嘉盈搶飲肥豪飲過的汽水

唔做小丑定位討好

網民喜歡肥豪是真正搞對白跟反應搞笑，不會太Over，定位也不是大台傳統：肥仔一定做下把位、被人拿來開玩笑的丑角；睇《再食就中風》系列，美食當前他不會在女生面前表現出「厹」表情，有集女主持想肥豪陪她去買叉燒，肥豪勁cool話：「你等我食埋先講」、「教晒你啦自己去買咪得。」雖然可能只是戲劇成份，但真的很討好。

世界盃2022｜賀日本隊擊敗德國｜AV女優必勝11人陣容：全隊好波！

單戀嘉盈BB慘情MV｜半日16萬view

肥豪不算歌藝出眾，但絕對稱得上好聽，人大隻、聲大大，佢出MV片即時有人報上連登。內容都是一些單戀嘉盈BB，最後原來自己「諗多咗」的肥仔悲慘情歌。難怪網民對熊仔頭的揀人眼光感佩服，除了「大胸」這個標準外，究竟他怎會發現肥豪這支潛力股。

小薯茄麗英入叱咤最喜愛女歌手10強｜連登仔：我求下你唔好再唱歌