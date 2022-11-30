Final ag x 龍珠Z 藍牙耳機｜3款Dragon Ball Z TWS藍牙耳機，係由日本名廠Final生產，機身跟耳機盒都根據角色造型設計，除了音質出色外，更內置悟空（野澤雅子）、比達（堀川亮）、菲利（中尾隆聖）日本聲優的錄音，比如藍牙連線成功時，悟空會大叫龜波氣功！好玩！



鳥山明經典插畫封面｜由外至內全都是聯乘！

一般動畫聯乘耳機，手法不外乎機面印圖案、加個插畫包裝盒。今次日本名廠Final 無線耳機副線 ag X Dragon Ball Z 的聯乘機，就由外至內全部認真做：包裝選用了鳥山明親繪的經典插畫，只要買齊悟空／比達兩款，就可以拼出比達在地球首次跟悟空單挑，構圖氣吞天下的經典場面！

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耳機以角色造型設計

耳機非一般印圖案方式製作，而是以專屬模型製作，悟空版為龜仙派橙色道服、比達則是撒亞人戰鬥服；最令fans感動是連耳膠也有襯色，悟空用藍牙耳膠、比達是白色。兩對耳機使用同款充電盒，模擬撒亞人用的單人太空船，倉門上有個電鍍金屬紫色的圓型窗裝飾。

（鍾世傑 攝）

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菲利版ag cotsubu竟然是「女仔機」

同場還有菲利版，有趣是包裝上的菲利為第一型態，但耳機其實是模擬菲利最終型態。另一分別是它的原型機為ag熱賣的「女仔機」ag cotsubu，體積小巧女生合用。想知多一點ag Cotsubu 藍牙耳機的詳細情報，👉可以睇一般版的開箱文（收看更多……）

ag cotsubu 菲利大王版（鍾世傑 攝）

音色自然｜最緊要有聲優配音

上次Final 推出《EVA》耳機，是請EVA原聲配音員錄「藍牙連結」、「Power Off」等對白，今次《龍珠Z》版玩法不一樣，是以各種經典對白取代操作語音，玩味更濃。

《龍珠》漫畫插圖

想知三個龍珠人物講咩對白，點圖放大睇

悟空版（CV:野澤雅子）

開機：嗨！我是悟空！

關機：各位、再見了

開動Pairing：我們就來試試吧！

完成Pairing：我好興奮呀！

完成連線開始使用：龜…波…氣…功…！！！

解除連線：你是在講無閑嗎！



比達版（CV:堀川亮）

開機：我是超級比達！

關機：挑、隨你喜歡啦！

開動Pairing：加油呀格古洛

完成Pairing：你是No.1！

完成連線開始使用：終極閃光！

解除連線：真是污穢的煙花！



菲利版（CV:中尾隆聖）

開機：等你們很久了！

關機：畜生……畜生～～～～！

開動Pairing：做好準備就好啦！

完成Pairing：連我都覺得好緊張呀！

完成連線開始使用：我的戰鬥力有53萬

解除連線：可惡的臭蟲、我絕不放過你！



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小清新風格柔和耐聽

試玩感後：ag的音色傾向是小清新文青風，低音不會太過火，適合長時間配戴，輕鬆聽音樂。用來聽《龍珠GT》主題曲《dan dan 心魅かれてく》，日系耳機女聲果然夠甜，ZARD女聲最正。不過這對耳機終究是醉翁之意不在酒，最重要是開機、連線都可以聽到悟空、比達講對白。如果想低音多一點，反而可以考慮「菲利版」ag cotsubu。

以龍珠Z耳機聽《龍珠GT》主題曲，日系耳機女聲果然夠甜。（鍾世傑 攝）

龍珠Z×final真無線耳機



藍牙：5.2版本

芯片：Qualcomm® QCC3040

頻帶：20Hz - 20KHz

支援：SBC、AAC、aptX

連續音樂播放時間：5.5小時（22小時包括充電盒）

充電時間：1.5小時

電池容量：35mAh（耳機單邊）/220mAh（充電盒）

附件：5 種尺寸特別色final TYPE E 真無線耳機專用耳膠

售價：HK$1,280（12月2日發售）

龍珠Z × ag COTSUBU-菲利型號-



藍牙：5.2版本

芯片：Qualcomm® QCC3040

頻帶：20Hz - 20KHz

支援：SBC、AAC、aptX

連續音樂播放時間：5小時（20小時包括充電盒）

充電時間：1.5小時（耳機本體）/2小時（充電盒）

電池容量：30mAh（耳機單邊）/200mAh（充電盒）

附件：3 種尺寸特別色final TYPE E 真無線耳機專用耳膠

售價：HK$680（12月2日發售）