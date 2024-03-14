ag Cotsubu 藍牙耳機開箱 日系女生必買．七隻靚色細細粒超好戴
ag Cotsubu 日系女子力「小粒」耳機
由日本名廠Final監修的ag，一直以平價、日系清新設計而在日本大賣。新作Cotsubu「小粒」是一款超迷你輕巧全無線藍牙耳機，在「VGP2021 Summer」獲得兩個獎項。其名字Cotsubu解作細細的碎粒（你有看過任賢齊TsubuTsubu橙汁廣告嗎？），兩隻耳機僅重3.5g又細又輕，機身以「啞光軟漆塗層」磨沙處理，觸感又可防止手油沾黏。
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Super Girls成員Aka（趙慧珊）出席試玩活動，但她並沒有選擇7色Cotsubu中最「女仔」的粉紅、天空藍，反而喜歡ag最出名的奶油白色。
全部7隻色都走粉彩路線，當中岩石灰／磨砂黑／雪白會較為中性，耳窿略小的男生也可購買。
Cotsubu 特色／性能介紹（點圖放大）
Cotsubu 試聽感想：
音色暖感、爽快，低音量適中，聽歌、睇戲也合用。更值得一掀是它附送3對不同尺寸的日本廠final Type E TWS耳膠，隔音出色、戴得舒服，更對音色提升有很大幫助。600元有找買到真．日系聲音跟漂亮外觀，拍照打卡也多幾個like，玩外型已夠殺。
ag COTSUBU SPEC
音訊輸入：QUALCOMM QCC3040，藍牙5.2
支援解碼：aptX，AAC，SBC
使用時間：(約) 5小時，總續航達20小時
頻響範圍：20~20kHz
電池容量：耳機各30mAh + 200mAh充電盒
配件：充電盒，final Type E TWS耳膠（SS,S, M）
顏色：奶油白、磨砂黑、櫻花、雪白、天空藍、岩石灰、 布朗尼
售價 $598
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咁平有咩性能先？（點圖放大）👇👇
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