ag Cotsubu 藍牙耳機開箱　日系女生必買．七隻靚色細細粒超好戴

ag Cotsubu 日系女子力「小粒」耳機

由日本名廠Final監修的ag，一直以平價、日系清新設計而在日本大賣。新作Cotsubu「小粒」是一款超迷你輕巧全無線藍牙耳機，在「VGP2021 Summer」獲得兩個獎項。其名字Cotsubu解作細細的碎粒（你有看過任賢齊TsubuTsubu橙汁廣告嗎？），兩隻耳機僅重3.5g又細又輕，機身以「啞光軟漆塗層」磨沙處理，觸感又可防止手油沾黏。

Cotsubu推出了升級版，貝有ANC降噪，想知更多請點擊：ag UZURA 藍牙耳機 日系小粒七色鵪鶉蛋｜降噪自然長期戴都唔辛苦

Super Girls成員Aka（趙慧珊）出席試玩活動，但她並沒有選擇7色Cotsubu中最「女仔」的粉紅、天空藍，反而喜歡ag最出名的奶油白色。

Super Girls成員Aka（趙慧珊）出席ag Cotsubu試玩活動

全部7隻色都走粉彩路線，當中岩石灰／磨砂黑／雪白會較為中性，耳窿略小的男生也可購買。

Cotsubu 特色／性能介紹（點圖放大）

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Cotsubu 試聽感想：

音色暖感、爽快，低音量適中，聽歌、睇戲也合用。更值得一掀是它附送3對不同尺寸的日本廠final Type E TWS耳膠，隔音出色、戴得舒服，更對音色提升有很大幫助。600元有找買到真．日系聲音跟漂亮外觀，拍照打卡也多幾個like，玩外型已夠殺。

音色暖感、爽快，低音量適中，適用聽輕快一點的音樂。

ag COTSUBU SPEC

音訊輸入：QUALCOMM QCC3040，藍牙5.2

支援解碼：aptX，AAC，SBC

使用時間：(約) 5小時，總續航達20小時

頻響範圍：20~20kHz

電池容量：耳機各30mAh + 200mAh充電盒

配件：充電盒，final Type E TWS耳膠（SS,S, M）

顏色：奶油白、磨砂黑、櫻花、雪白、天空藍、岩石灰、 布朗尼

售價 $598



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咁平有咩性能先？（點圖放大）👇👇

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