Netflix《今際之國的闖關者》2 將於12月22日上架｜這部「魷魚遊戲」式鬥智大逃殺生存遊戲日劇，除了第一季原班人馬山崎賢人、土屋太鳳全數回歸，最搶眼的還是前Johnny事務所型男山下智久全裸參戰！即來回顧劇情，再睇新一季6大劇情亮點！



《今際之國的闖關者》劇情回顧

第一季中男主角有栖良平（山崎賢人飾）與幾位友人遇上天地異變，醒來後身處空無一人的澀谷，並開始被迫加與各種生存遊戲，後來再遇上女主角宇佐木柚葉（土屋太鳳飾），最後更一同破解了神秘組織「海濱」的陰謀；他們在新一季將面對更多強大對手、挑戰「人頭牌遊戲」並成為最後勝利，想方法回到現實世界！如果各位想看更多上集介紹，了解基本角色，可以點擊以下文章收看更多……（連結）

Netflix《今際之國的有栖》土屋太鳳超吸睛 全劇10靚女你識幾個?

看點1｜山下智久演裸體藝術家

人稱「山P」的山下智久，平常拍寫真本來就毫不吝嗇大晒上半身，但也不夠今次來得徹底！他扮演故事後半極度重要的新角色：「♣K／梅花K」久間欣治（擁有「JQK」級的代號等如最高級的遊戲負責人），是個喜歡裸體的音樂家。你看他的樣子那麼正氣，都知道不是什麼險惡之輩。但作為參加生存遊戲的前輩，他的體能、智力、勇氣都屬一等一級數，是個不玩陰謀，單純能力超強的新敵人，誓必會跟宇佐木柚葉（土屋太鳳 演）及有栖良平（山崎賢人 演）大戰連場。

山下智久在《今際之國2》扮演」喜歡全裸的梅花K

😍山P平常就非常喜歡操肌和晒身材，也是一個歌手，此作真是為他度身訂造😍

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看點2｜新女恒松祐里必留意！！

幾位主角如山崎賢人、土屋太鳳、三吉彩花、朝比奈彩都全數歸隊接拍第2季，新追加的角色除了山P外也有不少看點：比如在原作漫畫特別篇「♠7遊戲」出場的女角塀谷朱音，將會由《全裸監製2》性感女星恒松祐里戴上義肢扮演。

女星恒松祐里會戴上義肢扮演「塀谷朱音」一角，她在Netflix的《全裸監製2》曾作性感演出。

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看點3｜JQK人頭牌高難度遊戲

在故事中每個生存遊戲都會用1張啤牌做代號，不同的「花」代表挑戰主題如：體力、智力、運氣等等，如果代號中出現JQK（即是Jack女King）3款「公仔」，就代表是高難度game，通過所有人頭牌遊戲，就可以在今際之國永遠居留，或選擇回到現實世界。曾跟有村架純合演過NHK晨間劇的高佬磯村勇斗正是代號「♥J」的「人頭牌遊戲負責人」，是一個會以花言巧語玩弄對手的智慧型對手。

磯村勇斗

看點4｜土屋太鳳的小背心

《今際》女主角土屋太鳳兩大看點除了好身手就是好身材跟每集不同顏色的小背心（笑），而今集她在一個遊戲中就穿起cyber感十足的LED燈戰鬥背心，將要大戰連場！

土屋太鳳換過幾多件背心仔？👇👇

在第1季土屋太鳳每集都會換上不同顏色的小背心，同你數數她究竟換過幾多次衫：

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看點5｜Netflix開大水喉上演公路槍戰

《今際之國》由Netflix「射住」，格局已比很多日劇高，但各種遊戲仍以密室特定空間中進行，規模不大。不過因為收視紅，Netflix已經加重資金，遊戲舞台將發生在戶外，更會有公路快車追逐及槍戰！男主角山崎賢人曾在訪問中透露劇情：「今輯規模是日本作品中前所未見的大格局，將會在澀谷中飛車暴走追逐，是難得的經驗。」長腿姐姐三吉彩花更會當車手，觀眾可在超low angel的「車內視點」看她裙底……更正是看她的高級駕駛技術。

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看點6｜「海濱」幹部是最後女波士

在上季後半段，一眾主角來到名為「海濱」的基地，原以為是集結倖存者的安居之處，但背後其實有重大陰謀。來到第2季，眾人將發現原職為心理醫生的黑長直神秘女子加納未來（仲里依紗飾演），上集仍未表露野心的她，今季將與眾人為敵，是幕後操控「海濱」的人，很可能是最後女波士。

仲里依紗手中的木球棍，令人聯想起《愛麗斯夢遊仙境》中兇殘的紅心女王。

看點7｜甚麼是「今際之國」？

而提到澀谷，山崎賢人與好友們本來就是去澀谷玩樂時，走進洗手間後遇上異變！走出戶外後所有路人都消失無蹤，並開始在不同的指定地點玩遊戲。而今集將會看到一個尤如末世後的日本澀谷。在日本的神話中，「今際」（Imawa）有臨終的意味，是一個連接現世與冥界的彌留空間，第2季劇情就將透露事件起因！

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