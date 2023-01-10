The First SLAM DUNK｜男兒當入樽電影版上映，戲分最多的宮城良田帶波過人速度無人能及，但就有身材矮少這個弱點；那湘北隊最完美球員是誰？是籃板王櫻木還是三分王三井？有網民曾寫長文分析，流川楓是個努力的天才，球技近乎沒有完美的存在，並直接將文章hastag《入樽》作者井上雄彥，大師爽快親自回答，更點出流川楓1個最大弱點，克服了才算全能。



Twitter網民Tag井上雄彥發問：老師、流川有什麼弱點？

多媒體文化網頁Real Sound記者満島エリオ是位《SLAM DUNK》資深fans，他發表了一篇名為「《SLAM DUNK》流川楓展示出天才的生存之道，考察他給乎櫻木的影響」的分析文，並將之Share上twitter且hastag了井上雄彥，引來作者親自解釋流川楓的最大弱點是什麼。The First SLAM DUNK影評｜井上實力反駁CG、配音、新曲不濟質疑

天才球員初中已嶄露頭角

流川楓在初中時代已經是星級球員，陵南田岡教練曾想招攬他入隊與仙道合作，可惜都敗級安西教練的魅力（其實是因為湘北近流川的家方便上學）。他擁有超高攻擊力，高1已經即時成為湘北正選主力，被受神奈川縣所有校隊的注視，天才櫻木也「認可」他是需要打敗的對手。（笑）

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早期《入樽》只是很常見的JUMP系少年漫畫，有點笨拙的努力型主角（櫻木／鳴人）+冷漠的天才型宿敵（流川／佐助），早期流川被描寫為不太需要練習，常常都在睡覺的天才。在場上非常冷靜很少迷失，而且鬥心十足不服輸。

早期《入樽》只是很常見的JUMP系少年漫畫，有點笨拙的努力型主角（櫻木／鳴人）+冷漠的天才型宿敵（流川／佐助）

櫻木增3倍練習量才能趕及流川

流川可以入樽、上籃，有中距離射球能力、甚至可射三分球，安西教練在對豐玉時，更曾對櫻木直言：「你練習量要比流川多3倍，否則在高中3年內沒可能追過他。」櫻木根本無法趕及，只能一步一腳印的去練上籃、練籃板球，加上身高及騰空力等天生優勢及偶然爆發的天才閃光，才能對湘北隊起到一點作用。

安西教練在對豐玉時，更曾對櫻木直言：「你練習量要比流川多3倍，否則在高中3年內沒可能追過他。」

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單打獨鬥已成過去

如果要講流川的弱點，他非常喜歡單打獨鬥、不愛傳球，最終他在山王戰遇到1on1無法戰勝的敵人，開始發現傳球的重要性，可以令對手分心，增加變數才有機會在單打時戰敗澤北，克服了「獨食」這個弱點。

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體力不足但能收能放

好在流川是一個冷靜客觀，且很快會找出問題並克服他的球員，比如他被海南打敗後就反省自己體能力足，沒法爆足全場爭取入球；所以打陵南時，他選擇在上半場留力，下半場才大爆發。

井上雄彥親口解答：流川楓最大弱點是什麼？

有網民將分析文share到Twitter，並直接tag了井上雄彥問：井上先生，流川作為籃球員，有甚麼弱點？井上竟親自回覆了，想知就點擊圖輯，看看井上的回應吧：



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