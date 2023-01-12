日本77歲婆婆日日玩動森累計1500小時 自編超狂手寫攻略網民勁讚｜2020年推出的Switch遊戲《集合啦！動物森友會》在全球爆紅，很長一段時間都是全球最多人玩的遊戲之一，而即使是今時今日仍然很多人對動森樂此不疲。動森其中一個最厲害的地方是老少咸宜，3歲到80歲都玩到，最近就有日本網友分享自己77歲母親一年來玩動森的超強經歷。



77歲精神老婆婆日日玩動森 自編超詳細手寫攻略

日本推特用戶「TFjしろくま」（@a_dungeon）早前發表帖文分享，指自己經77歲的母親非常喜歡玩Switch遊戲《動物森友會》（動物之森），已經持續玩了一年，累積遊戲時間長達1500小時。而且婆婆不單是玩那麼簡單，還會將遊玩過程中學到的心得和資訊手寫記錄整合成超詳盡的攻略簿。

https://twitter.com/a_dungeon/status/1611913961976520705

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這位婆婆已經是退休人士、主要靠養老金生活，所以日子比較清閒；而她在退休之後收到孫子贈送的動森之後就樂在其中，還帶同其80歲的姐姐和72歲妹妹也一起玩，三個人每天都會一起遊玩互相去對方的小島探訪。

https://twitter.com/a_dungeon/status/1611913961976520705

而婆婆不單是玩遊戲，還用心自製多達20頁的全手寫攻略，記載有花朵的交配公式、物品交易、料理記錄等等，表格不單非常整齊而有齊各種顏色和標記以作識別，超有心思。

按圖放大婆婆超狂20頁全手寫攻略圖片：



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現時遊戲攻略基本上只要上網找一找就有（當然不一定全部準確）；回想20以至30年前遊戲環境和現在大不同，遊戲作品本身的引導/提示較少之餘也不像現在網路發達容易查找資料，打遊戲很多時都靠玩家之間口耳相傳攻略法，或是看出版社製作的Game書、遊戲攻略本；也會有人索性自製作「土炮」攻略本流傳造福玩家。例如日本推特網民「tori」（@putibird）就曾分享他之前執屋搵返出來的自製紅白機版DQ2和DQ4攻略，有齊世界地圖、流程和要點心得，圖文並茂，十分勁揪。

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