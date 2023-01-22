Disney+新年電影推介｜農曆新年就是有種想睇港產賀歲片的mood！一直以為Disney+串流專攻迪士尼、星戰、Marvel，但其實近期購入了《阿媽有咗第二個》、《神探大戰》、《綠路山旮旯》等新作排隊上，還有《行運一條龍》、《國產零零漆》等10多部經典港產片、賀歲片上架！



Netflix過年煲劇10部推介｜黑暗榮耀、初戀、鋒迴路轉2、殺手列車

推介01｜《阿媽有咗第二個》

由彭秀慧執導的家庭溫馨小品，美鳳（毛舜筠飾）結婚生仔前，其實是個超級金牌歌手經理人，一天她在茶餐廳碰到千年一遇潛質新人外賣仔方晴（姜濤飾），美鳳見囝囝子軒（柳應廷飾）已長大成人即將出國讀書，重燃事業心一手捧紅方晴，美鳳視他如己出般愛錫，卻令親生囝囝感到被受冷落，在兩個「愛子」之間……如果聰明的你已請了1月26、27自製長假，那1月28星期六必睇！

《阿媽有咗第二個》海報

姜濤柳應廷銀幕處女作《阿媽有咗第二個》 入圍大阪亞洲電影節

7部1月最新上架猛片

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推介02｜《神探大戰》

香港有自稱「神探」的兇徒，接連以殘酷的手法執行私刑殺人，死者均是逍遙法外的疑犯。針對連串事件，警方亦精英盡出成立「神探」專案組迎戰。刑警李俊(劉青雲 飾)曾經有「神探」外號，如今卻因患有精神病而被迫離開警隊。李俊為了證明自己仍然是「神探」，於是私下追查案件；三方「神探」因而展開大戰……

《神探大戰》劇照

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神探大戰 | 內地破6億延長上映至9月7日 網友力撐︰值得一看

推介03｜《七人樂隊》

7位香港著名導演，以1950年代至2020年代的香港為背景訴說故事，7組影組成這部《七人樂隊》，當中包括：洪金寶《天台練功》(50-60年代)、許鞍華《校長》(60-70年代)、譚家明《別夜》(70-80年代)、袁和平《回歸》(80-90年代)、杜琪峯《遍地黃金》(90-00年代)、徐克《深刻對話》(2000-2010年代)，以及已故《監獄風雲》名導林嶺東的《迷路》(2010-2020年代)。演員陣容也強勁，比如：吳鎮宇、元華、任達華、龔慈恩、鍾景輝、張達明、張錦程、林雪等等。

《七人樂隊》海報

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《七人樂隊》 記錄香港大時代 預告閃現余香凝性感演出

推介04｜《緣路山旮旯》

性格內向、快將30歲的港男阿厚（岑珈其飾），先後遇到5位女神（余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊、張紋嘉飾），她們外表、性格、背景各都不同的，卻碰巧住在「山旮旯」這個遠遠塵囂之地，阿厚究竟能否覓到真愛、修成正果？

《緣路山旮旯》海報

緣路山旮旯影評︱勇追女神覓真愛 給「香港真係好靚」的小品情書

推介了4部港產片後，還有美國、韓國電影推介



推介05｜《五腥級盛宴》

《五腥級盛宴》由Netflix劇《后翼棄兵》 Anya Taylor-Joy主演的黑色喜劇電影，題材融合美食、諷刺、驚悚及黑色幽默，導演邀請到米芝蓮三星主廚協助拍攝片中的美食，視覺效果華麗，諷刺上流社會、美食文化虛榮。看畢之後再面對大堆過年美食，不知會思考出什麼哲理？

《五腥級盛宴》劇照

《五腥級盛宴》食完冇命享？ 《權力遊戲》導演主理殺人飯局

推介06｜《孩子轉運站》

由金棕櫚獎名導是枝裕和自編自導的韓國電影，故事從一個「嬰兒保護艙」開始，IU飾演的性工作者單親媽媽，來來將骨肉丟棄在嬰兒保護艙，孩子卻未被教會及孤兒院接收，落入人口販子姜棟元及洗衣店老闆宋康昊手上……一個奇怪的組合，為孩子尋找新父母而展開公路之旅。

《孩子轉運站》劇照

孩子轉運站︱是枝裕和：血緣是組成家庭關鍵原因嗎？︱康城專訪

推介07｜《黑豹2 瓦干達萬歲》

隨著金像提名男星Chadwick Boseman大腸癌逝世，電影中黑豹／瓦干達國王鐵查拉開場就已駕崩，各方勢力企圖侵入瓦干達爭奪汎合金資源。王妹兼天才科學家舒妮更要面對神秘海底部族，率領瓦干達子民保衛家園，海陸空大戰打到七彩！（2月1日上架）

《黑豹2 瓦干達萬歲》海報

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黑豹2入場前精讀6點｜2大新角佈局MCU未來、X-MEN有望正式加入？

同場睇｜15部經典賀歲片

有時放長假就算不特別去選電影看，也會開串流任由它播舊片，聽了無限次、已經懂背出來的對白，也相當有意思。D+最近密密追加了很多港產片，比如星爺片及賭片，當中不少都有賀歲片成份。

冇問題呀豹頭！