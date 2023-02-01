《THE FIRST SLAM DUNK》入樽電影版在香港、澳門票房已突破 3600 萬！而台灣Coser網紅「殺氣」，為紀念《灌籃高手》電影大收3億新台幣，更神還原了湘北隊經理人、宮城良田意中人「井上彩子」，全套cosplay服裝在戲院海報前影相打卡，不到一天在facebook已大收3000多like。同場再睇A.I.真人化16位角色。



真人彩子：看SLAM DUNK電影激動到落淚！

殺氣1月30日在她的facebook專頁「Fresa黑莓與Max殺氣」發文，寫下《灌籃高手》電影觀後感：「勸要去看的朋友們記得要帶衛生紙…真的會激動到落淚！」，並以一身湘北隊經理人運動裝，彩子標誌性的捲髮加上反戴Cap帽，在戲院海報前打卡拍照。

Fresa黑莓與Max殺氣 相片

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No.1 Cos！

「殺氣」除了身型好、cos服認真，她的化妝技巧已經完美得有如修圖軟件，以三次元真人神還原2D角色，盡顯「井上彩子」的高冷美貌，如果記者在戲院遇到她，一定會勇敢上前求合照，還想她在我手上寫下一句「No.1 Guard」。（心心眼）

Fresa黑莓與Max殺氣 相片

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3000多讚還包括不少留言稱美：「神還原，100%的像」、「真。彩子耶！」、「兒時以為晴子美，成人才知彩子寶」、「難怪宮城愛死彩子」！

facebook專頁「Fresa黑莓與Max殺氣」

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AI真人化入樽16角色｜流川楓最靚仔

日本博客「AIみかん」（AI桔子），利用人工智能技術，將16位《男兒當入樽》的角色「真人化」，成為模擬真人版《男兒當入樽》的角色形象，除了湘北高中籃球隊的五位主要成員外，還有各球隊成員，網民認為當中以流川楓最型，直情變了韓星男神，而仙道的老虎頭就神還原成真人版。

湘北高中代表：

+ 5

陵南高中代表：

海南大附屬代表：

翔陽高中代表：

Slam Dunk︱日本博客以AI真人化16位角色 流川楓、仙道顏值制霸