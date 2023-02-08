霍格華茲的傳承玩前必知5件事新手攻略 數字謎題解法 坐騎取得法｜2023年機迷們最期待的大作遊戲之一《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy將在2月10日推出；以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，整理遊戲新手必知5件事，包括學院選擇方法以及謎題解法等。



1. 學院選擇

在過完遊戲的序幕之後玩家會來到霍格華茲參加分類儀式，分類帽會向玩家問幾個問題，然後跟據玩家的答案來推薦一個學院給玩家。不過玩家並不需要聽從分類帽的建議，可以自由選擇葛萊芬多Gryffindor、雷文克勞Ravenclaw、史萊哲林Slytherin和赫夫帕夫Hufflepuff的任意一個。

記者玩完分類測驗之後被推薦的是雷文克勞

學院的選擇對主線劇情和人物關係都不會有影響，最主要的分別只是劇情中玩家會在自己學院的聯盟廳中出發，以及一些服裝的配色會限定於玩家自己的學院（例如葛萊芬多是紅色和金色）。不過要注意的是學院選了之後就無法更改，因此最好選擇自己喜歡的學院。

👉霍格華茲的傳承推出在即 版本差別解說｜幾多個鐘爆機 / 買咩版好

2. 多用「現形咒」

玩家在序幕中就已經學會基本能力「現形咒」（按手掣左鍵使用），這是個玩家經常會用到的能力：現形咒可以使隱藏的物品或機關現形，遊戲中有許多謎題和收集品都需要用現形咒使其現形後才能互動或收集。另外現形咒也可以標記出附近所有的寶箱、機關謎題和可拾取物品，還可以「睇穿牆」連牆壁後面的物品都能看到，非常方便。建議每到一個新地方就馬上先「現形」一下。

用現形咒之後連牆後的寶箱都能看到

👉霍格華茲的傳承PS5版簡評：不負玩家期待 年度遊戲級良心傑作

3. Parry（破心護）使用心得

破心護（按三角形發動）是本作戰鬥系統的一大重點，配方敵方攻擊的時機按下三角形就能擋住攻擊；在此之上只要按實三角形就可在防禦後使用「咄咄失」反擊，令對方失去平衡，這時再用咒語追擊就能造成額外傷害。

值得一提是本作的防禦反擊時機和《艾爾登法環》等有些不同，並不需要配合敵方攻擊的動作，而是當黃色的標記一出現時就可按實三角來防禦反擊了。記者玩開隻狼、法環等習慣了等到對方的攻擊真的劈下來那一刻才按反擊，但換了在霍格華茲的傳承這樣就會太遲：當敵人攻擊的準備動作時就已會出現黃色標記，到敵方真正發動攻擊時一瞬間就會劈中玩家不能再擋。換言之防反的有效判定就是標記出現的時間，要習慣不用理會敵方的攻擊動作而是只看標記來反擊。

不用理會敵方的動作，見到黃色標示時按實三角就無死了

👉 PS5 Pro最新傳聞｜最快今年4月公開 將採用液冷系統 效能再提升

注意不是所有攻擊都可以使用破心護來防住，例如在遊戲早期就會遇到的巨魔（Troll），其攻擊就無法用破心護防反，只能按圓圈閃避了。無法防禦的攻擊會以紅色標記提示，因此看到紅色標記就要閃了。

見到紅色標記就要閃了

👉PS Plus Collection 20款免費遊戲5月起停送｜PS5機主把握機會

4. 數字謎題解法

在霍格華茲學院內各處都有這些數字謎題門，這些數字謎題的解法其實十分簡單：每種魔物都代表一個數字，而玩家需要將機關轉動為合適的魔物（數字），使得三角形的三隻角數字加起來能等同正中間的數字。

可能玩家會想明明應該是每種動物代表一個數字但怎麼就是解不開謎題，原來蠱惑在於數字是由零開始數起的：玩家正面看著門由左邊數起是0到9。只要知道這一點之後，餘下的就只是加減數了，以下圖為例，上面的三角形為21，羊頭代表2，因此21-2-11=8，所以?就要調成代表8的蜘蛛。

5. 坐騎取得方法

隨著遊戲進度玩家可以取得坐騎，但為免劇透就不提太多，總之當玩家完成等級17的主線任務之後，便可以獲得第一隻坐騎了。

👉MHRise PS4 / 5 / Xbox GamePass版攻略｜新手上路實用資訊篇