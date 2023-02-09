霍格華茲的傳承攻略 快速刷錢方法 半小時怒賺1萬蚊輕鬆買配方｜2023年機迷們最期待的大作遊戲之一《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy將在2月10日推出；以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，提供遊戲快速刷錢方法讓玩家可以輕鬆購買各種必需品和配方。



樣樣都要錢好手緊 好在刷錢有方法

在《霍格華茲的傳承》的傳承中玩家會發現自己非常缺錢，因為遊戲中打倒敵人或是完成任務基本上都沒有金錢獎勵；雖然可以在一些寶箱或地上的錢袋中直接拾得金錢，但是獲得量非常少（衰起來可以連10元都不到）。遊戲早中期主要的收入來源大都靠開箱取得裝備然後在商店賣掉；然而一件裝備通常只能賣到90到150元左右，但買一個配方往往已經要千多二千元，買各種合成用素材也要100~200元一件，認真是搵食艱難。

霍格華茲的傳承其實是窮苦學生模擬器...

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幸好遊戲有快速刷錢方法，掌握之後只要30分鐘左右就能刷到1萬元，足夠買各種配方和素材了。不過這個方法需要一定遊戲進度才能使用，需要玩家一直解主線直到等級15的「小精靈、抓捕袋和織布機」後，獲得「抓捕袋」後才可以開始實行發達大計。

記者自己大約玩了7個小時左右才去到此進度，但如果不做探索和支線、全力直衝主線應該可以快兩三個小時

快速刷錢方法就是獲得抓捕袋後，不停捕捉魔法奇獸來販賣賺錢。而取得捕捉袋的任務會教你抓捕袋的使用方法，十分簡單實際操作一兩次就能上手。

不同種類的魔法奇獸能產出不同原料，玩家可以在萬應室中飼養牠們從而獲得各種素材。而越稀有的魔物就越難捉，但有趣的是所有魔獸出售的價錢都是相同的，一隻毛毛球和一隻鷹馬同樣值120元，因此以賺錢角度考慮的話，最高效率自然就是狂捉最容易捉的胖胖球和拜月獸了。

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化身無情的動物販子賺大錢

推薦以下三個地點可以捉胖胖球和拜月獸（按圖放大）；路線建議是先捉完兩個胖胖球的營地，然後再將時間轉去夜晚（打開地圖後按R3）去捉拜月獸，這樣一轉下來應該剛好捕捉袋已滿了，去活米村的「珍禽異獸」將魔法奇獸賣掉套現，這時胖胖球的營地應該已經重生了，重覆以上動作不停濫捕賣錢就可快速致富。

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小技巧是捉寵時多利用「現現形」，能標示出魔法奇獸的位置，以及先用「飄浮咒」來讓魔法奇獸暫時無法移動，就可輕鬆捉到。捕捉袋的射程頗長，很多時只要用飄浮咒定住魔法奇獸後直接使用捕捉袋便可，不需要固意跑到奇獸面前再用捕捉袋；如果距離太遠時也可以用「速速前」將奇獸拉過來。

射程比想像中長的捕捉袋

視乎玩家的手速，半個小時就可以賺到8千至1萬左右，十分fat fat。有錢之後建議先買各種幻化配方和種子，讓萬應室可以自行生產各種材料，之後就不用再怎麼特意刷錢了。

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