霍格華茲的傳承攻略 裝備欄擴張方法 梅林的試煉各種謎題解法｜2023年機迷們最期待的大作遊戲之一《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy將在2月10日推出；以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，整理裝備欄擴張方法及梅林的試煉各種謎題解法。



執裝賣錢係基本 但裝備欄得廿格好快爆

在《霍格華茲的傳承》中有數量極多的寶箱，大部份情況下都會給玩家各種裝備，而早期販賣不用的裝備亦是玩家主要收入來源。只是如果是收集探索較勤力的玩家，或是像記者般有強逼症一定要開到所有視線範圍內的寶箱的玩家，由於一開始裝備欄只有20格，很容易就會出現裝備撿滿了的情況。如果在大地圖倒是可以傳送去活米村賣裝後再回去撿東西，但如果在地下城中「爆身」的話就只能丟棄裝備才能再拾取了，感覺非常蝕。而且就算是自由探索時都好，每撿到20件裝就爆滿要去清理也很是麻煩。

一開始裝備欄只有20格真是不太夠，要常常去活米村出貨。

另外是很缺錢用的學生可參看另文的刷錢攻略：

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幸好遊戲裡有方法讓玩家擴張裝備欄，方法就是解開各處的「梅林的試煉」；完成一定數量的梅林的試煉之後可以在實戰手冊中的「挑戰」中獲得成就獎勵，第一階段完成2個挑戰即可增加5格裝備欄上限，第二階段完再完成6個試煉（即合計8個）就可以再增加一次裝備欄；加兩次之後裝備欄鬆動得多了。

開放裝備欄後就舒服多了

梅林的試煉在很早期就開放，當玩家解主線去到前往下霍格米村和納納見面時，會順路解到另一個主線任務「梅林的試煉」，之後便可開始在各地進行梅林的試煉。

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開啟梅林的試煉需要「香錦葵」，解完上面的支線可得5個，之後可以再在活米村購買；但是個人比較建議先解兩個拿取第一階段的裝備欄位，之後就留到主線開啟萬應室之後再自己種植比較好，不然每次100元真的很貴。

部份梅林的試練解法（按圖放大）：



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