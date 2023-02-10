霍格華茲的傳承攻略 必點天賦推薦進程更輕鬆 探索打地城無難度｜2023年機迷們最期待的大作遊戲之一《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy將在2月10日推出；以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，推薦必點天賦令遊戲進程更輕鬆，大世界探索定打地城都無難度。



必點天賦推薦 後期可以玩連鎖秒殺

當玩家的主線解到去一定程度之段就會開放天賦系統，當玩家等級達到5級之後每升一級都可獲得1點天賦點數；可以任意分配在咒語、黑魔法、核心、潛行和萬應室五個系統之中。而在主線未解到的情況就算已經升到5級以上，也是暫時不會獲得天賦點數；要到解完主線之後才會一次過將天賦點數補回給玩家。

值得一提是《霍格華茲的傳承》的天賦並沒有「技能樹」或「派生」之類的概念，並沒有說一定要點了初階的天賦才能點下一階段的技能，只要等級達到要求（5、16和22）、已習得相應咒語又有點數的情況下就能隨意加點。因此建議玩家不要一口氣用光所有天賦點數，而是在快到16級和22級之前先留起幾點，到一升上16級時就可馬上點出最重要的天賦了。

👉霍格華茲的傳承推出在即 版本差別解說｜幾多個鐘爆機 / 買咩版好

按圖放大睇《霍格華茲的傳承》必點天賦推薦 進程更輕鬆：



+ 8

缺錢用的學生請參看另文快速刷錢攻略：



👉霍格華茲的傳承攻略｜快速刷錢方法 半小時怒賺1萬蚊輕鬆買配方

《霍格華茲的傳承》必點天賦推薦（詳細解說請見圖輯）：



咒語知識I、II、III：能增加咒語快捷欄位，最多加到4個



基礎施法精通：普攻命中時可減低所有咒語的冷卻



現現行精通：加大現現行的範圍



基礎施法滯空吸收：攻擊浮空的敵人能獲得更多古代魔法充能



潛行系技能：這個系統只有4招天賦，個人推薦全點



強效雷釀：用過都說讚誰用誰知道



咒咒虐精通＋阿哇呾喀呾啦精通：大概是遊戲中最強的天賦和咒語，不過需要較後期才能習得。



👉霍格華茲的傳承PS5版簡評：不負玩家期待 年度遊戲級良心傑作

👉霍格華茲的傳承攻略｜裝備欄擴張方法 梅林的試煉各種謎題解法