霍格華茲的傳承攻略 5個必知重要小知識 開大眼寶箱、學習黑魔法｜2023年機迷們最期待的大作遊戲之一《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy將在2月10日推出；以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，整理5個必知重要小知識，包括大眼寶箱開啟方法及黑魔法學習方法等。



1. 最少先拿到飛行掃把後再去探索

當過完序幕不久到達霍格華茲，再解一些主線去到活米村之後就可以開始自由活動，不過會推薦玩家繼續解主線，最少去到拿到飛行掃把（主線任務「飛行課程」，解完之後可以去活米村買飛行掃把，600元一個）之後才開始探索會比較好。畢竟飛天實在比跑步快太多...

最重要的飛行課程

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2. 大眼寶箱開啟法

玩家在遊戲期間在各地都會見一些有眼晴的寶箱，當玩家接近時就會緊緊閉上無法開啟；這些寶箱需要解完主線任務取得隱身咒（幻滅）之後才可以開啟。這些寶箱清一式是500元，對玩家的經濟大有幫助，尤其是活米村內就有好多幾個，一拿到隱身咒之後就可以先去活米村收一轉來買各種所需品。

隱形後再接近大眼寶箱即可開啟

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3. 裝備外觀更換方法 / 帽子、眼睛隱藏方法

在裝備欄中指著一件裝備後按正式型，即可以開啟幻化（塑型）選擇，能在保持現有裝備的能力的同時將裝備的外觀改成另一件裝備選擇解挑戰/成就獲得的塑型，也能選擇任何一件曾經獲得過一次的裝備。而裝備即使賣掉之後，仍然可以幻化成其外觀，不會因為賣掉裝備後就不能使用該造型，因此不用的裝備就不用猶豫全部賣掉就可以了。

不喜歡帽子和銀鏡的話可直接在造型處選隱形。

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4. 優先解主線和作業

雖然本作有開放世界地圖可以自由探究，但是許多東西都需要主線進度或學得相關咒語後才能互動，而學習新咒語也需要有主線進度，換言之很多地方就算你事先去過了，還是需要主線進度之後才能互動。例如魔法奇獸就是一個好例子，就你一早就去了胖胖球的營地，也還是需要解了主線任務「小精靈、抓捕袋和織布機」後，獲得「抓捕袋」後才可以捕捉奇獸。另外許多被鎖上門，也需要解完主線任務「管理員的月之哀歌」學到開鎖咒後才能打開。因此比起一能夠自由活動就不停探索，還是應該優先集中推主線，到咒語學得七七八八後再回收物品也不遲。

老師們的作業也是領到之後要盡快解，因為而不少主線都會要求學習到特定咒語後才能進行，而這些咒語往往就是通過完成這些作業來習得。

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5. 黑魔法習得方法

黑魔法（不赦咒）是遊戲裡面威力強大的招式，在《哈利波特》原作小說中出現過的三大不赦咒「咒咒虐」（酷刑咒）、「噩噩令」（蠻橫咒）和「阿哇呾喀呾啦」（索命咒）都可以學習和使用。這些咒語在本作中強大的威力，只是並不能很簡易地入手；想要學習黑魔法的話需要完成賽巴斯坦相關的劇情任務（地穴的暗影、莊園的陰影下及其後續），便可逐步學得三招黑魔法。最終大概要到28級左右才能學齊3招，不能早期就開無雙。

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