《緋染天空》手遊新手攻略 入坑必知5件事 遊戲玩法、課金建議｜由WFS和Key共同製作的手機遊戲《緋染天空》Heaven Burns Red中文版最近迎來一周年，這款是在動漫迷間有「大魔王」暱稱的麻枝准相隔多年之後再次直接參與製作的新作遊戲，因此不少日系遊戲fans都對本作有所關注。以下為《香港01》科技玩物頻道入坑攻略，提供新手必知5件事及課金推薦。



Angel Beats!連動 Fans入坑機會

《緋染天空》其中一個引人注目的地方是遊戲和十多年前的動畫《Angel Beats!》展開了合作連動作為周年紀念活動之一（雖然都可說是麻枝准的左手和右手合作）；吸引了不少動漫迷，加上遊戲最近剛好迎來一周年正是入坑最好時機。

《緋染天空》 x 《Angel Beats!》

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《緋染天空》入坑必知5件事

1. 《緋染天空》玩啲乜？

《緋染天空》是一款由角色和劇情主導的遊戲，主要內容就是主線劇情及活動劇情，體驗遊戲中各位美少女角色的遭遇和生活。遊戲一大賣點是真正全語音，遊戲中所有台詞對白都有配音，包括路人角色的對話都有。由於遊戲有全語音的關係，如果你是會認真看劇情聽完語音、不快進的玩家，目前遊戲已經有過百小時的劇情量讓你慢慢觀賞。還有就是在當年大獲好評的音樂企劃「麻枝准 x yanaginagi」也再次合作，為遊戲製作主題曲和插曲。

戰鬥方面採用回合制指令RPG，戰鬥過程主要圍繞護盾（DP），擊破敵人的護盾即可令敵人陷入break狀態對其造成更多傷害；而角色也分成輸出、破盾、治療、上buff及debuff等不同功能。遊戲砌隊打關也是需要一些心思，當然懶人可以直接自動編成auto戰鬥隨心打。

遊戲畫面也算過得去

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2. 《緋染天空》肝唔肝？會唔會逼課？

本作類似《煙雨江湖》、《八方旅人：大陸之霸者》等，屬於「有付費元素的手機單人遊戲」：《緋染天空》沒有任何玩家互動或社群要素，沒有PVP、天梯、排行榜等社交型手遊常見的玩法，以於連好友功能都沒有。至於肝度方面，遊戲只要大概推進到主線第2章中段就已差不多解鎖全部功能；而在完成一定程度的開荒之後每日任務一般只需數分鐘就能完成，對社會人十分友好。

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3. 而家先開始玩追進度會唔會好難？會否已錯過好多內容？

當然玩家不可能一開坑就能打通所有內容，但是《緋染天空》沒有玩家競爭，所以也不用急著要趕快升這個練哪個，按自己步調慢慢玩即可。而遊戲中所有過去的活動劇情都可以在遊戲中、活動獎勵也可以領取，換言之即使是現在入坑也能體驗到過去一年的全部內容。除了聯動合作的活動會為期限間定無法重溫，今次Angel Beats的活動合作也是期間限定，因此如果是為了Angel Beats才入坑的話就要勤力一點了。

以往的舊活動可以重溫劇情＋補領獎勵，非常佛心

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4. 開荒相關

由於本作沒有競爭元素，因此開荒也可以不用那麼怱忙。首先一開始要打通主線第一章；然後進入主線第二章就會開始陸續開放新系統內容、同時關卡難度也會開始提高玩家會需要提升自己的練度。

這時會開放對開荒玩家而言最重要兩個系統「稜鏡戰」和「記憶迷宮」：稜鏡戰是提升等級的最主要手段，而稜鏡戰的可挑戰難度（及獲得報酬）和「記憶迷宮」進度掛鉤，因此在這階段玩家就要反覆挑戰稜鏡戰和記憶迷宮，來提高自己的練度。

記憶迷宮

提升練度到打通第二章之後，去到第三章就會開放更多的內容給玩家，可以理解為過去一年新推出的內容一口氣開放給你了；不過去到這裡就已經不算開荒算是中期，玩家可按自己經驗來決定之後的遊玩方向。

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5. 課金相關

同樣是由於本作沒有競爭元素，除非是真愛黨對有愛的角色非得抽好抽滿不可，否則建議玩這款遊戲時毋須花費太多；畢竟《緋染天空》沒有玩家對抗、遊戲內容難度也偏低，即使沒有最頂尖的陣容，只要育成和組隊配合得宜，無課金玩家要打通各關卡/活動拿完所有報酬也不困難。

但相對地本作課金壓力不高的同時，課金商品整體而言就不太划算，月卡有大小兩種，但兩者的還原率都不高，而且為「訂閱制」即使玩家將來棄Game但忘了在app store / google play中解取訂閱的話仍然會自動收錢。不過兩款月卡都可以免費試用1個月，如果肯定自己不會忘記退訂，那也是可以試試試訂，看看自己覺得o不ok。

遊戲下載連結：Android/iOS/Steam