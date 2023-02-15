霍格華茲的傳承攻略 三個秘密房間位置及解法 下水道鐘樓校長室｜近期最紅的大作、由《哈利波特》小說系列改編的遊戲《霍格華茲的傳承》Hogwarts Legacy；以下為《香港01》科技玩物頻道攻略，提供遊戲中三個「霍格華茲的秘密」位置及謎題解法。



霍格華茲三大秘密位置及機關解法

在《霍格華茲的傳承》中有很多收集原素，不過大部份的收集其實都相對單調，例如「梅林的試煉」或「古代魔法痕跡」等的解謎方法來來去去不過幾種，其他如各地的實戰手冊頁面、天文台和寶箱等也基本是一鍵回收或是解個小小謎題。不過遊戲也不是沒有特別的收集，例如「霍格華茲的秘密」，每個都有專用解謎機關，完成之後可在實戰手冊中獲得傳奇服裝獎勵。

解完三個秘密之後可得到一套十分型棍的傳說外觀

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👇👇按圖放大霍格華茲三大秘密位置及解謎方法：



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三個霍格華茲的秘密位置及解謎方法：



第一個是連接中央大堂和圖書館附屬區域的橋，解謎方法是操作橋身上的四個火盤機關。先用火系咒語將橋身的四個火盤點燃，然後和火盤互動將每個火盤調整至相應圖示，橋頭地面的水渠蓋上就有著完整提示，依照提示操作即可。解開機關後會出現一條樓梯，可以到橋下進入水道開啟寶箱。



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第二個秘密位於鐘樓，先傳送去「鐘樓庭園」，可見到鐘樓內有一個大鐘擺，同時地上以及二樓半中展示有4個魔法生物圖示；利用咒語「減震止速」令鐘擺在圖示的位置停下，即可（在減震止速有效期間）開啟對應圖示的門。每道門後面都有寶箱，開完全部4度門之後即可完成另一個「霍格華茲的秘密」挑戰。



第三個秘密位於校長辦工室，需要主線打到尾段才能進入，另外玩家也需要將開鎖咒升至等級3。首先傳送獎盃室再往上走進入校長辦工室之後，用開鎖咒打開旁邊的門能通往一條樓梯，樓梯盡頭再有一度需要等級3開鎖的門；開門後可在裡面拾得一條鎖匙。拾得鎖匙後回到校長辦工室再沿著螺旋樓梯回到走廊，走廊盡頭會有一幅鐵門；用剛才拾到的鎖匙開啟鐵門即可完成最後一個霍格華茲的秘密，門後亦有收藏寶箱及實戰手冊頁面等。



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