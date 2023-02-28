《Final Fantasy XVI》實機試玩報告：爽快戰鬥系統＋超強電影感｜2023年對機迷來說是相當奢侈的一年，由年頭到年尾都不繼有重量級大作推出，而其中一款最受香港機迷關注的當然是「最終幻想」系列的最近正傳作品《Final Fantasy XVI》最終幻想16（FF16）。《香港01》科技玩物頻道早前獲Sony Interactive Entertainment及Square Enix邀請，參加於東京舉行的FF16媒體優先試玩會，以下為試玩報告及感想。



＊＊＊今次體驗的是媒體專用的試玩版，和遊戲正式版並不相同＊＊＊

爽玩《Final Fantasy XVI》FF16的記者

戰鬥無縫切換 爽快高速即時動作玩法

今次HK01去到東京參加媒體試玩會外，更與《FFXVI》製作人吉田直樹訪問，想看interview可以點擊以下連結。

至於試玩方面，今次安排的體驗部份集中在《Final Fantasy XVI》的戰鬥系統：試玩內容為潛入一個敵方城塞的地下城玩法，另外有一場巨型召喚獸戰鬥。整個試玩中玩家只操作主角Claive一人，不過也有忠實的狼同伴「Torgal」輔助戰鬥；玩家可對同伴發下指令，Torgal實際的行動則由AI自動操作。

相信大家都很好奇《Final Fantasy XVI》FF16實際玩起來到底怎麼樣，長話短說：《FF16》是一款即時動作RPG遊戲，手感介乎戰神God of War及Devil May Cry、尼爾自動人形之間。遊戲的節奏及速度比戰神要快得多，但比起DMC和尼爾自動人形的各種無限連段空中combo，FF16更傾向需要玩家在戰鬥中判讀敵人的動作及位置、適時閃避及格檔，這方面有少許Bloodborne、Elden Ring的感覺。

有得擋，仲有精準格擋同精準閃避。©️ 2023 SQUARE ENIX CO., LTD。版權所有。

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遊戲採用第三身即時動作玩法，戰鬥全部為無縫切換，在探索地下城的期間遇上敵人就會立即進入戰鬥。戰鬥中玩家可以使用普通攻擊（正方）及普通魔法（三角），也可以使用種類豐富的召喚獸技能（主動技能）；和戰神相似之處是主動技能同樣威力強大，亦是主要傷害輸出來源。

遊戲還有類似FF7 Remake的break系統：Boss及一些強敵都有霸體及耐力值（類似《隻狼》中的軀幹），以強力的攻擊將敵方的耐力消耗殆盡後就能將其打至staggered，敵人會變得毫無防備且會受到更多傷害。而敵人在staggered期間被命中次數越多，所受傷害倍率就會疊加，如果在staggered期間能先使用高hit數的招式來推高傷害倍率就能一口氣打出更多傷害。

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最後當然少不了Final Fantasy系列傳統「Limit Break」，不過FF16中的Limit Break不是一個大招，而是類似「爆Seed」般的時限強化：發動Limit Break之後在一段時間內玩家的全能力會提高，召喚獸技能會強化，HP也會慢慢回復。

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在整個試玩中一共可體驗到兩場Boss戰，交戰期間會像《FF7 Remake》一樣無縫穿插各種過場攻擊，極富電影感，也明白了吉田製作人多次強調的「過山車一般的體驗」是怎麼一回事，

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召喚獸技玩法多元化自由度高

召喚獸是《Final Fantasy XVI》的一大重點，這反映在戰鬥系統之上：玩家可以裝備最多三個召喚獸，每個召喚獸都有一種固有技能（按O鍵使用），例如Ifrit是突進、Garuda是捕捉，而Titan則是格檔。另外每款召喚獸可以再攜帶兩個主動技能。剛開始時可能會因為按鍵太多而會手忙腳亂，不過在熟習之後就可將普通攻擊、普通魔法和召喚獸技能交替組合使用，打出各種華麗的連招，尤其是配合Limit Break打一波大爆發更是特別舒暢。

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三個召喚獸可以在戰鬥中隨時切換，玩家更可以將切換召喚獸帶進連招之中，做出各種高端操作：例如可先打一套普攻、再使用帶吹飛的技能打飛敵人，然後馬上切換至Garuda使用O攻擊將對方抓回來繼續連招；也可以在攻擊期間察覺到敵人快要出招時，立即切換成泰坦使用O的格檔來反擊敵人等等。玩家將召喚獸技能的等級提高之後，更可以將其裝備到其他的召喚獸之上，帶來更多不同變化與組合。

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Timely Accessory設計極好 照顧不同玩家需要

接下來介紹FF16戰鬥系統的一大特色「Timely Accessory」：這是一式五款裝飾品，裝備之後能帶來自動連招、自動閃避等方便功能。玩家並不需要在遊戲達成什麼條件才能取得這些Timely Accessory，全部五款都會在遊戲開始時就在玩家的道具欄內，因此它們雖然以裝備的方式存在，實際上亦可視為戰鬥設定的一部份。

Timely Accessory。©️ 2023 SQUARE ENIX CO., LTD。版權所有。

Timely Accessory是個出色的設計，就如同製作團隊所言，它照顧了不同玩家的需要：例如你實在是不擅長動作遊戲，或者是你下班後已經很累、不想花太多精力在動作上，那就可以裝上這些Timely Accessory，戰鬥輕鬆打集中看劇情。如果你對動作遊戲素有自信，那只要不使用這些飾品，便可以完全自己操作享受全部戰鬥系統。

Timely Accessory。©️ 2023 SQUARE ENIX CO., LTD。版權所有。

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最妙的地方是可以透過選擇和配搭不同Timely Accessory來微調戰鬥風格；例如我想自己研究怎麼打出最長、最高火力的連招，但是自己又難以同時兼顧進攻和閃避，那就可以只裝備「Ring of Timely Focus」，全力集中在輸出之上，當敵人反擊時飾品就會提示玩家去迴避。又或者反過來我不太在意怎麼連招，但是喜歡玩「盾反」想要自己掌握閃避和格檔的時機，那就可以只裝備「Ring of Timely Strikes」，集中精神在格檔閃避之上，輸出只要連按正方形就好。

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事實上個人也覺得在大部份情況下使用Timely Accessory會令遊戲體驗更好，尤其是在尚未熟習操作之前，很容易顧此失彼打得連招時躲不開攻擊，結果常常打到一半被對方「斷招」反而更不舒爽。使用Timely Accessory來分擔一些進攻或防守的壓力，就能減少被敵人打斷自己的動作，令戰鬥整體更流暢爽快。

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巨型召喚獸戰鬥具逼力 Boss戰尤如電影

在試玩會中還可以體驗到一場大型召喚獸對戰，是由伊弗利特（Ifrit / 火神）大戰迦樓羅（Garuda / 風神）。巨型召喚獸對戰操作性比一般戰鬥要低，只有三種攻擊及閃避，比起戰鬥更像是互動電影；但是製作和演出就極盡奢華之能事，召喚獸的模組超級美觀，你可以清楚看到風神身上的每一條羽毛、火神皮膚上的每一條坑紋。特效也極之華麗，火焰、烈風、斷肢再生的特效都看得人賞心悅目。就連細處也毫不馬虎，如火神伊弗利特經過的地方草木都會燃燒留下火星，以至記者在玩的時候也強烈感覺到經費在燃燒。

有些讓人想起當年的《阿修羅之怒》，當然是畫面質素超絕進化版。©️ 2023 SQUARE ENIX CO., LTD。版權所有。

總結：非常滿意 期待成品



今次媒體試玩主要是體驗遊戲的戰鬥系統及地下城玩法，記者的感想是《Final Fantasy XVI》吸收了近年各款成功的動作 / 動作RPG遊戲，萃取其中好玩的部份，再以Final Fantasy的風格及美學重新演繹。個人亦十分喜歡《Final Fantasy XVI》的戰鬥系統，動作遊戲迷一定會滿意，不是動作遊戲玩家也可運用Timely Accessory來輕鬆遊玩。



官方表示預計會在4月進一步釋出遊戲的世界觀相關內容及野外地區玩法，還預告可以遊戲中可以騎乘陸行鳥；相信遊戲還有更多值得玩家期待的內容，有待官方進一步公開。



《Final Fantasy XVI》預定在今年6月22日推出，而近年遊戲延期發售已成慣例，或者有玩家會擔心FF16能夠否如期見街；這方面在試玩之前的說明會中吉田製作人明言「除非有一顆隕石直接砸在Square Enix本部頭上，否則遊戲絕對會如期在6月22日推出，請玩家多多支持」，製作人都說到這個分上了，相信遊戲可以準時發售。

