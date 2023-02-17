《人中之龍維新！極》攻略 各平台版本差異解說 邊個版本最抵買｜2月尾有多款大作遊戲連環推出，其中有香港人最愛遊戲系列之一「人中之龍」的重製作《人中之龍維新！極》將於2月22日推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲資訊，整理各平台版本差異及邊個版最抵買。



近年少見全平台售價統一 可選自己最愛平台

《人中之龍維新！極》於PC（Steam）、PS4、PS5、Xbox One及Xbox Series推出。定價方面，今次比較少見地Steam版、PS5版和Xbox Series版的定價均完全相同：一般版售價408港元、數位豪華版488港元。而各平台的數位豪華版特典內容也是相同，內容沒有差異之下選自己最喜歡的平台就可以了。不過近年PS5遊戲定價通常都比其他平台高出數十以至百多元不等，今次全平台同價之下，感覺上顯得PS5版好像稍為抵一些。

《人中之龍維新！極》為近年較少見全平台同價發售

Steam版官方建議硬件規格如下：



更多《人中之龍維新！極》遊戲畫面：



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數位豪華版搶先今晚開玩 Fans建議唔好慳直接買

如果訂購了數位豪華版（Steam、PS或Xbox均可）的話，在今晚（2月18日）即可搶先開始遊玩。豪華版和一般版只差80港元，如果本身就對本作有興趣打算玩看話，建議直接多花80元買豪華版，這樣就可在今個周末馬上開Game玩個痛快，不用看著其他人爽玩、自己卻要等到下星期。

數位豪華版特典無非就一套外觀和一些強化素材，最重要還是搶先遊玩權

試玩版亦已開放 可試試PC效能如果

選擇平台時除了價錢外，遊戲效能表現亦是一大因素；而遊戲現的PS5、Xbox Series以及PC版已開放「戰鬥體驗版」，讓玩家一試《人中之龍 維新！極》經大幅強化、豪邁且深奧的戰鬥動作。如果不知道自己的電腦可否順暢運行《人中之龍 維新！極》、或是想要確認一下PC版本的最佳化效果如何，可以先玩玩試玩版再決定買哪個版本。

《人中之龍 維新！極》戰鬥體驗版

《人中之龍 維新！極》試玩版下載連結：PS5版/PC版/Xbox Series版