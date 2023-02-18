原神3.5版本「風花的吐息」前瞻直播懶人包 發布一覽＆蛋池分析 迪希雅 賽諾 神里綾華 申鶴｜不經不覺原神的3.4版本也來到尾聲，恆例舉辦的3.5版本前瞻直播亦已於今日（2月17日）播出，以下為《香港01》科技玩物頻道原神3.5版本前瞻直播懶人包，整理發布內容重點及下期蛋池分析。



1. 新魔神任務（主線）

原神3.5版本將會推出新的魔神任務（主線任務）「卡利貝爾」，大家的老朋友戴因斯雷布再次登場，換言之今次主線又會和坎瑞亞有關了。

新主線任務「卡利貝爾」

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2. 新角色及蛋池

原神3.5版本將會實裝新的五星角色「迪希雅」（火屬大劍）及四星角色「米卡」（冰耾長槍）；而3.5版本上半的限定角色為「迪希雅」和「賽諾」；下半則是「神里綾華」和「申鶴」。

迪希雅由於尚未正式推出，難以評論其戰鬥能力；官方介紹指迪希雅的E技可創造一個領域，領域內的敵人受到傷害時會自動觸發一個火屬性的追擊，同時在後台的迪希雅也可為領域中的角色分擔所受的傷害；而Q技則「炎拳」，打出火屬性的連續拳擊。從官方示範可見迪希雅主要是支援角色、提供後台掛火能力，讓場上的冰屬或水屬角色（官方演示是甘雨和公子）可觸發原素反應提升傷害。另外也可以配合「種門」以水+草產生種子之後打出烈綻放。

迪希雅

不過就如之前所說，原神是一個對強度要求極低的遊戲，抽蛋只要抽自己喜愛的角色就可以了。如果這位黑皮貓耳女傭兵符合你胃口的話，就不用猶豫抽下去吧。只是注意一點非常重要的是迪希雅將會於再接下來的3.6版本中進入「奔行世間」祈願（即普池）；換言之在3.6版本開始後除了普池有機會抽到迪希雅之外，在將來的限定角色池中如果小補底歪了（沒出當期pickup）的話，也是有機會抽到迪希雅。

因此這裡會建議除非你相當有愛又很有錢、一開始就已經打算花費在迪希雅的命座之上，否則只需要抽一隻回來即可；日子久了將來自然會有機會歪到迪希雅的命座。（像記者的刻晴已經歪到4命了...）

至於賽諾則是十分強力的雷屬主C；受惠於3版新增的激化反應，雷屬角色基本上都相當強勢；但如果不喜歡男人，或是陣中已有足夠的雷系角色，也是可以不用特意抽賽諾。

而下半的「神里綾華」和「申鶴」，前者是冰屬主C，後者是冰屬輔助。自原神進入3版之後新增了草屬性；草屬性相關反應如激化、綻放等十分強力，然而冰屬性卻和草屬性沒有任何反應，可說冰屬是唯一在改版沒有受益/增強的屬性，因此最近玩冰隊的人也減少了。

不過反過來說，冰隊在3版之前一直都是強勢隊伍，以神里綾華作主C的永凍隊更是主流強力隊伍之一；因此雖然冰屬沒有受益於草屬，但仍然是有足夠的強度。而「申鶴」的用途則較單一，基本上是冰屬專用的輔助角色，主要配合神里綾華和甘雨組隊。若果神里綾華和申鶴命中你的萌點的話，可以直接兩者都抽，組成一隊冰隊。

而新四星角色米卡則是物理輔助，能增加隊友的攻速、物理傷害和為隊友治療；說不定能讓一直以來都較弱勢的物理隊重返榮耀。

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3. 新大型活動「風花節」

例牌在璃月海燈節之後就有蒙德的風花節，今次活動劇情是荷萊回去蒙德探望朋友遇上風花節（不知道這段劇情的人請去看原神的官方前傳漫畫）。傳統上風花節都是小遊戲大集合，今次有類似「食鬼」的撿氣球遊戲，另外音樂遊戲和攝影活動亦會再次登場。完成風花節活動可得新的限定4星武器「鐵彩之花」及原石等獎勵。

4. 新邀約事件「法露珊」

可以和法露珊前輩卿卿我我了。

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5. 七聖召喚更新

卡牌遊戲七聖召喚將會推出珊瑚宮心海、九條裟羅以及優菈三個新角色。

6. 冒險手冊新增獎勵

3.5版開始會在冒險手冊中增加新的獎勵，跟據玩家完成魔神任務（主線任務）的進度可以獲得糾纏之緣等的豐厚獎勵（已達進度的玩家可直接在冒險手冊中領獎，不需額外操作）。如果已打到主線最新進度，可以一口氣拎到22個糾纏之緣i.e. 22抽。

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7. 其他版本活動

除了重點活動風花節之外3.5版本還會有幾個小型活動：

振晶的複合實驗：以前也有推出過的活動，可利用振晶效果配搭出強大的buff來挑戰秘境。

靈蕈棋陣：獲不少玩家喜愛的「原可夢」活動也會復歸，大受玩家喜愛的「轉轉悠悠獸」等蕈獸也悉數回歸；不過今次採用俯瞰式小兵對戰玩法

有香自西來‧北地美食：同樣是以前出過的活動，輕鬆拿原石；也和上次一樣可將調味過的料理送給入住塵歌壺的同伴作互動。

地脈湧移：大家最愛的地脈兩倍活動

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